Penta diskutuje o dostavaní nemocnice na Boroch

Bratislava 16. apríla (TASR) – Dokončenie výstavby nemocnice na bratislavských Boroch sa možno posunie. V online diskusii Okrúhleho stola Zdravotníckych novín to pripustil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva (CEO) medzinárodnej siete nemocníc a polikliník Penta Hospitals International (PHI) Martin Hrežo.



"Prijali sme niekoľko opatrení, aby sme nejakým spôsobom uchovali keš. Výrazným spôsobom redukujeme obnovovacie investície do budov medicínskych zariadení. Každý z nás chápe, že sú veci, ktoré sa odkladajú v čase. Ak toto čaká väčšinu nemocníc v sektore, tak sa investičný dlh bude len kumulovať," povedal Hrežo, ktorý poukázal na to, že viaceré nemocnice sú v súčasnosti v zlom stave.



Podľa jeho slov sa téma týka aj nemocnice Bory. "Táto diskusia je dnes otvorená. Je to horúca téma, ktorú máme na stole," doplnil s tým, že sa musia pripraviť na to, akým spôsobom túto situáciu vyriešia. "Diskutujeme o ňom práve z toho kontextu, či naň bude dosť finančných prostriedkov," uviedol Hrežo.



Mieni však, že vzhľadom na solídnu finančnú situáciu siete nemocníc sú schopní prevádzkovať svoje prevádzkové a investičné náklady. Pripustil, že ak nedôjde k štandardnému financovaniu zdravotníctva, sieť zrejme bude hľadať možnosti odkladov splátok. "Je mi ťažko predstaviť si, ako sa s možným výpadkom financií budú boriť ostatné nemocnice, ktoré takúto finančnú kondíciu nemajú," pripustil.



Hrežo si nevie predstaviť situáciu, v rámci ktorej by muselo prísť k znižovaniu platov zdravotníckych zamestnancov. "Toto je pre mňa absolútne nepredstaviteľné," komentoval s tým, že ak sa nebudú starať o takýchto zamestnancov, môžu sa tak vystaviť riziku, že odídu pracovať do zahraničia.



Práve dopyt po nich sa bude podľa generálneho riaditeľa medzinárodnej siete nemocníc a polikliník zvyšovať. "Čiže o to viac máme dbať na to, aby o nich bolo dobre postarané či aby neboli vystavení riziku z pohľadu ich príjmov," dodal.