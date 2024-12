Penta Hospitals považuje nerovnosti v nemocniciach za neprípustné

Bratislava 30. decembra (TASR) - Vytváranie nerovnosti medzi zamestnancami považuje Penta Hospitals vo svojich nemocniciach za neprípustné. Návrh dodatkov o zmene pracovnej zmluvy lekárov vo výpovediach považuje za diskriminačný, nesystémový a nezodpovedný. Pre TASR to uviedol hovorca Penta Hospitals Tomáš Kráľ v reakcii na vyjadrenie Lekárskeho odborového združenia (LOZ), že daná sieť nemocníc odmieta s lekármi vo výpovedi podpísať dodatky k zmluvám, na ktorých sa v decembri LOZ dohodlo s Ministerstvom zdravotníctva SR.



"Jednotlivé nemocnice siete Penta Hospitals postupne preberajú spaťvzatia výpovedí lekárov, ktoré boli podané v zmysle Zákonníka práce v rámci protestnej akcie LOZ. Zo štyridsiatich dvoch výpovedí zostalo nestiahnutých už iba šestnásť. Tento počet nijakým spôsobom neohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našich spádových regiónoch a už vôbec nie na Slovensku," deklaroval hovorca. Nezodpovednosť podľa Penty Hospitals spočíva v tom, že zmeny odmeňovania zamestnancov bez finančného krytia a zmeny pracovného režimu bez potrebnej legislatívy nie je možné považovať za kroky vedúce k stabilite regionálneho zdravotníctva, vyššej spokojnosti na strane pacientov, ale aj vyššej spokojnosti zamestnancov.



"V našom prípade by sa dodatky mali týkať iba jedného percenta zo všetkých nemocničných lekárov našej siete. Sme za systémové, ale nie antisystémové zmeny. Sme za transparentnosť, účelnosť a efektívnosť. Stojíme za princípmi spravodlivého financovania nemocníc na základe mechanizmov DRG (Diagnosis Related Group-skupiny súvisiacich diagnóz)," ozrejmil hovorca.



Ministerstvo zdravotníctva, ako aj LOZ si boli podľa Penta Hospitals pri podpise zmluvy o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve plne vedomí faktu o nevymožiteľnosti konania (podpisovania dodatkov k pracovným zmluvám) v nemocniciach v inej zriaďovateľskej pôsobnosti ako štátu.



Od Nového roka (1. 1.) podľa LOZ hrozí, že vyše 3300 lekárov vo výpovedi nenastúpi do práce. Pre TASR to potvrdil podpredseda LOZ Miroslav Mendel. Zdôvodňuje to tým, že zhruba 20 lekárov s nemocnicami spoločností Agel a Penta Hospitals stále neuzavrelo dodatky k zmluvám, na ktorých sa dohodlo LOZ s ministerstvom zdravotníctva. Mendel tvrdí, že situáciu rieši rezort zdravotníctva.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v mene vlády v decembri podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou.