Penta Hospitals: Problémom štátnych nemocníc sú vysoké výdavky

Bratislava 22. novembra (TASR) - Problémom štátnych nemocníc sú podľa spoločnosti Penta Hospitals vysoké náklady, nie nízke platby od zdravotných poisťovní. Spoločnosť tak reagovala na štvrtkové (21. 11.) tvrdenia predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského, ktorý tvrdí, že štátne nemocnice dostávajú oproti tým súkromným menej. Podľa spoločnosti to nie je pravda. TASR o tom v piatok informoval hovorca spoločnosti Tomáš Kráľ.



"Aj naše nemocnice mali rovnaký problém ako tie štátne. Keď sme ich pred dvanástimi rokmi preberali do svojej správy, boli zadlžené, neplatili dodávateľom ani Sociálnej poisťovni. Riešením neboli vyššie dotácie zo strany štátu, ale efektívne hospodárenie cez centralizáciu administratívnych činností, naštartovanie masívnych investícii zo súkromných zdrojov financovaných cez štandardné bankové úvery azodpovedné riadenie," uviedol generálny riaditeľ holdingu Penta Hospitals International Peter Lednický. Bez týchto krokov by podľa neho viaceré nemocnice pre zadlženie už neboli v prevádzke.



Spoločnosť poukázala na to, že jej nemocnice majú priemernú platbu 2153 eur na pacienta. Po zarátaní všetkých príjmov majú štátne nemocnice v priemere 2675 eur za každého pacienta.



Dáta podľa Penty ukazujú, že asi 80 percent hospitalizácií sa odohrá v menších nemocniciach. Iba 0,17 percenta hospitalizácií je podľa nej v zariadeniach piatej, teda najvyššej, úrovne.



LOZ na štvrtkovej tlačovej konferencii prezentovalo dáta, ktoré získalo na základe infožiadosti od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vychádzajúc z uvedených dát lekárski odborári tvrdia, že súkromné nemocnice sú, s prihliadnutím na finančnú náročnosť rôznych výkonov, lepšie platené ako tie štátne. Dlhy štátnych nemocníc podľa LOZ vznikajú práve nerovnosťami v platbách pre súkromných a štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. LOZ tvrdí, že i ministerstvo zdravotníctva si je vedomé potreby zmeniť súčasné nastavenie systému. S výrokmi LOZ nesúhlasí ani Asociácia nemocníc Slovenska, súkromné nemocnice sú podľa nej platené horšie ako štátne zariadenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa považuje tvrdenia LOZ za vytrhnuté z kontextu.



Rezort zdravotníctva v reakcii na tlačovú konferenciu informoval, že naďalej prebiehajú rokovania, na ktorých s LOZ prechádza jednotlivé body memoranda z roku 2022.