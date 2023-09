Penta kritizuje OĽANO, chýba takmer miliarda eur v zdravotníctve

Bratislava 24. septembra (TASR) - Investičná skupina Penta sa nikdy netajila tým, že jediná cesta, ako dostať do slovenského zdravotníctva viac peňazí, je zvýšenie platby za poistencov štátu. Zhoduje sa na tom podľa nej celý zdravotnícky sektor. Penta zároveň kritizuje hnutie OĽANO a priatelia za to, že dôsledkom jeho vládnutia hrozí kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotníctvu chýba takmer miliarda eur. Pre TASR to uviedla Lenka Vargová z investičnej skupiny.



"Opakujúce sa dofinancovanie sektora prostredníctvom zvyšovania základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme považovali a aj stále považujeme za vrcholne nespravodlivé voči poistencom súkromných zdravotných poisťovní a diskriminačné voči všetkým daňovým poplatníkom," uviedla Vargová v reakcii na nedeľnú tlačovú konferenciu hnutia OĽANO a priatelia.



Skupina Penta tiež tvrdí, že najväčším nešťastím a zločinom páchanom na slovenskom zdravotníctve je skutočnosť, že o jeho financovaní niekoľko rokov rozhodovali predstavitelia OĽANO vrátane expremiéra Igora Matoviča. "Výsledkom jeho amatérskych rozhodnutí je, že slovenskému zdravotníctvu dnes chýba takmer miliarda eur a hrozí kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti," dodala Vargová.



Matovič zverejnil v nedeľu úryvok údajnej komunikácie z jesene 2020 medzi šéfom SaS Richardom Sulíkom a finančníkom Jaroslavom Haščákom. Haščák mal Sulíka inštruovať v argumentácii pri riešení dofinancovania zdravotných poisťovní. Matovič zverejnenie komunikácie odôvodňuje verejným záujmom.



Matovič pripomenul, že vláda v tom čase riešila návrh na dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, s čím Sulík nesúhlasil. Sulík a poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) podľa neho vyvíjali tlak v koalícii, aby sa peniaze rozdelili a časť tak šla aj do súkromných zdravotných poisťovní vrátane poisťovne Dôvera, ktorá spadá pod Pentu.