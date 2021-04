Penta odchádza z vydavateľstva Petit Press, svoj podiel predala MDIF

Bratislava 22. apríla (TASR) - Investičná skupina Penta odchádza z vydavateľstva Petit Press, svoj menšinový 34-percentný podiel predala investorovi Media Development Investment Fund (MDIF) New York. Informoval o tom denník Sme na svojom webe. Ďalšími investormi sú podľa Sme manažéri spoločnosti Alexej Fulmek, Peter Mačinga a bývalý vlastník spoločnosti Azet.sk a spravodajského portálu aktuality.sk Marek Václavík, ktorí kupujú zvyšných 5,5 percenta akcií.



Šéf vydavateľstva Alexej Fulmek považuje zmenu akcionárskej štruktúry za dôležitú správu. "Za 28 rokov sme mali vo vydavateľstve viacero rôznych minoritných akcionárov, po čase sa nám však zakaždým s PSIS podarilo upraviť akcionársku štruktúru a to sme dosiahli aj teraz, po dlhých a náročných rokovaniach s Pentou," povedal a ocenil, že novým akcionárom bude MDIF. Argumentuje, že hlavným cieľom MDIF bola vždy obrana nezávislosti a slobody nezávislých médií.



Portál Sme skonštatoval, že Penta mala v posledných rokoch odlišný názor na ďalšiu stratégiu a rozvoj vydavateľstva ako jeho vedenie a majoritný akcionár. "Vzhľadom na to, že sme dostali atraktívnu ponuku, súhlasili sme s predajom nášho minoritného podielu. Naše pôsobenie v Petit Presse bolo pre nás cennou skúsenosťou, hlavne z pohľadu fungovania digitálneho predplatného, ktoré sme začali intenzívne rozvíjať predovšetkým v našom českom vydavateľstve Vltava Labe Media," uviedol Marián Slivovič z Penty.



Generálny riaditeľ spoločnosti MDIF Harlan Mandel verí, že pozíciu spoločnosti Petit Press ako lídra v oblasti digitálnych správ na Slovensku je možné ďalej rozvíjať. "Pretože spoločnosť pokračuje v budovaní svojho podnikania založeného na hodnotách kvalitnej žurnalistiky," dodal.



Portál Sme ozrejmil, že MDIF je neziskový investičný fond pre nezávislé médiá aktívny najmä v krajinách, kde môže byť ohrozený prístup k nezávislým médiám. Poskytuje podľa neho výhodné pôžičky a kapitálové financovanie médiám, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v udržaní slobody slova vo svojich domovských krajinách. Dodal, že je financovaný skupinou nadácií a investorov, ktoré od vzniku fondu v roku 1996 pomohli slobodným médiám v 44 krajinách.