Penta: Problémom slovenského zdravotníctva nie je súkromný kapitál

Bratislava 30. októbra (TASR) - Problémom slovenského zdravotníctva nie je súkromný kapitál. Je ním demagógia, populizmus a absencia dlhodobej vízie. V reakcii na aktuálne dianie v sektore to v spoločnom vyhlásení uviedli zdravotnícki lídri investičnej skupiny Penta.



"Vnímame, že aktuálny stav v tomto sektore je neudržateľný, a nepochybujeme, že by zdravotníctvo malo byť prioritou aj súčasnej vlády," poznamenali. Vítajú akúkoľvek racionálnu diskusiu o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie situácie.



Slovenské zdravotníctvo podľa nich potrebuje systémové reformy, dokončiť optimalizáciu siete nemocníc, DRG a centralizáciu riadenia štátnych nemocníc, aby sa spomalil neudržateľný rast nákladov na ústavnú zdravotnú starostlivosť. Za kľúčové považujú aj vhodné podmienky pre zdravotnícky personál či napredovanie v reforme vzdelávania.



Dlhy štátnych nemocníc sú podľa zástupcov Penty nielen amorálne, ale ruinujú a destabilizujú celé zdravotníctvo. "Snaha lekárskych odborárov dosiahnuť vyššie platy bez toho, aby tento krok bol krytý nárastom produktivity práce a lepšou kvalitou zdravotnej starostlivosti, ťahá slovenské zdravotníctvo do ešte hlbšej priepasti," podotkli.



Deklarujú, že Penta neovplyvňuje a ani nemá záujem nijak vstupovať do rozhodnutia štátu, ktoré sa týka štátnej koncovej nemocnice. "Sme toho názoru, že štátna/národná koncová nemocnica by mala ošetrovať prioritne pacientov, ktorým nedokáže pomôcť iná nemocnica, takže z podstaty veci nie je konkurenciou pre Nemocnicu Bory. Konkurencia vzniká v oblasti personálu, čo je skôr pozitívna správa pre lekárov a sestry, keďže majú možnosť voľby," poznamenali.



Z pohľadu finančnej stability je takisto podľa nich nevyhnutné, aby sa Slovensko v platbe za poistenca štátu dostalo na úroveň Česka, respektíve sa jej aspoň priblížilo. "V opačnom prípade bude do Česka stále odchádzať medicínska elita a my budeme naďalej zaostávať," dodali zástupcovia skupiny.



Skupina Penta v stredoeurópskom regióne prevádzkuje takmer 50 nemocníc. Vo vyhlásení zdôraznila, že veľkosť a profitabilita ich skupiny nie je postavená na dosahovaní ziskov v slovenskom zdravotníctve. "Z celkového zisku skupiny Penta za rok 2023 (EBITDA) predstavuje slovenské zdravotníctvo (Penta Hospitals SK a Dôvera zdravotná poisťovňa) menej ako desať percent," ozrejmila.



Podotkli, že medializované zisky súkromných firiem v zdravotníctve nie sú ziskami Penty. "Z uvádzaného zisku 382 miliónov eur, ktorý mali súkromné firmy dosiahnuť v roku 2023, predstavuje 270 miliónov eur zisk ambulancií," vysvetlili. Zároveň podotkli, že snaha dosahovať zisk aj v zdravotníctve je v súlade so zákonom a zdravým rozumom, keďže len vďaka schopnosti dosahovať zisk môžu aj do slovenského zdravotníctva investovať.



Pod spoločné vyhlásenie sa podpísali spolumajiteľ a zakladateľ investičnej skupiny Penta Jaroslav Haščák, partner skupiny zodpovedný za zdravotníctvo Václav Jirků, generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha a generálny riaditeľ súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.