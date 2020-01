Penta vníma aktivity PS-Spolu ako súčasť predvolebnej kampane

Bratislava 13. januára (TASR) - Skupina Penta vníma aktivity mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu ako súčasť útokov na súkromné investície v zdravotníctve v rámci predvolebnej kampane. Pre TASR to uviedol hovorca Penty Gabriel Tóth v reakcii na pondelkové zhromaždenie koalície a avizované podnety na prokuratúru a finančnú správu.



Penta sa ohradila voči opätovnému otváraniu témy o hospodárení zdravotnej poisťovne Dôvera v roku 2009. "Nikdy nedošlo k žiadnemu vytiahnutiu 400 miliónov z poisťovne Dôvera. Výplata záväzkov voči akcionárom prebehla cez dividend recap, ktorý sa štandardne používa pri výplate budúcich ziskov podniku prostredníctvom bankového úveru," bráni sa Penta.



Tóth zdôraznil, že Dôvera funguje pri nákupe zdravotnej starostlivosti pre pacientov maximálne efektívne a nemusela byť počas svojej existencie ani raz oddlžená štátom a neprijala ani iné dotácie z verejných financií. Len od roku 2011 odviedla na daniach a odvodoch viac ako 150 miliónov eur. Naopak, investície Penty do zdravotníctva vrátane Dôvery presiahnu do konca roka 2023 podľa Tótha 480 miliónov eur.



PS-Spolu podáva na skupinu Penta podnety na prokuratúru a finančnú správu. Koalícia v podaniach poukazuje, že odpisy poistného kmeňa a náklady na úroky za úver, ktorým Dôvera kryla vyplatenie zisku z roku 2009, nemusia byť legitímne uznateľnými položkami.



Tóth tvrdí, že zisk dosiahnutý z precenenia účtovného kmeňa v tej dobe nepodliehal zdaneniu a Dôvera tak nemohla podľa vtedajších predpisov zdaniť výsledok hospodárenia. Náklady, ktoré vznikli zdravotnej poisťovni v dôsledku úverov poskytnutých na úhradu záväzkov, sú podľa neho splácané v rámci zákonného limitu, ktorý poisťovňa používa na financovanie svojej prevádzkovej činnosti.