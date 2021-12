Penta o Boroch: Vždy sme mali záujem viesť dialóg so štátom

Bratislava 23. decembra (TASR) - Spoločnosť Penta tvrdí, že vždy mala záujem viesť so štátom. Pre TASR to v reakcii na slová ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) povedala PR špecialistka spoločnosti Penta Investments Lenka Vargová.Lengvarský v bilančnom rozhovore pre TASR pripustil, že majiteľom koncovej nemocnice na Boroch by mohol byť aj štát.povedal s tým, že situácia sa bude odvíjať aj od toho, čo bude ekonomicky výhodné a najrýchlejšie.Spoločnosť pripustila, že Nemocnica Bory by sa mala stať pevnou súčasťou koncovej nemocničnej siete pre Bratislavu a okolie. Penta vníma názor ministra.dodala Vargová.