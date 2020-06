Personálne zmeny chce rezort vnútra riešiť po prijatí novej koncepcie

Trenčín 12. júna (TASR) – Informácie z výjazdov do regiónov Slovenska zužitkuje rezort vnútra pri tvorbe koncepcie, ktorá bude základom pre reformu Policajného zboru. Pre TASR to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).



„Chceme urobiť reformu polície, koncepcia by mala riešiť problémy, s ktorými sa policajti stretávajú v teréne. Aby to nebola len koncepcia vytvorená zo zeleného stola, ale aby odzrkadľovala reálne problémy Policajného zboru,“ skonštatoval minister.



Ako dodal, po vytvorení koncepcie budú riešiť aj personálne otázky. „Či budeme meniť okresných alebo krajských policajných riaditeľov, bude záležať na tom, ako bude koncepcia vytvorená a čo nám povie. Potom podľa toho budeme riešiť aj personálne otázky,“ doplnil Mikulec.