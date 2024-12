Premiér R. Fico rokuje v Moskve s ruským prezidentom V. Putinom

Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо:https://t.co/fb6rTYkbo1



Moskva 22. decembra (TASR) — Slovenský premiér Robert Fico pricestoval v nedeľu na pracovnú návštevu Moskvy, kde aktuálne rokuje s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa agentúry TASS.Návšteva bola podľa Peskova plánovaná niekoľko dní vopred. Hovorca Kremľa uviedol, že Fico s Putinom by mali rokovať o medzinárodnej agende, ako aj o tranzite ruského plynu. Podrobnosti však podľa jeho slov budú známe až po skončení ich rozhovorov, informuje ruská agentúra RIA Novosti.Do slovenských médií prenikla informácia o Ficovej plánovanej návšteve Moskvy v sobotu. Stalo sa tak po tom, ako o nej hovoril srbský prezident Aleksandar Vučič v rozhovore pre srbskú televíziu Happy.povedal Vučič v zmienenom rozhovore.Ako pripomenula agentúra TASS, Fico už skôr povedal, že rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepredĺžiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu uvrhne Slovensko do krízy. Slovensko má pritom podľa premiéra záujem nakupovať lacný ruský plyn a zabezpečiť jeho tranzit do ďalších krajín EÚ.Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu sa podľa očakávaní zastavia 1. januára, keď sa skončí platnosť päťročnej zmluvy, píše TASS. Ukrajina už predtým vyhlásila, že neplánuje túto zmluvu predĺžiť.