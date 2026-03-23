< sekcia Slovensko
Peter Cmorik oslávil koncertom narodeniny aj 20 rokov na scéne
Spevák zostavil playlist z albumov, ktoré vydal počas dvadsiatich rokov. Začal skladbou Som kto som z albumu Najlepšie miesto.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. marca (TASR) - Bratislavské STARS auditorium patrilo v nedeľu večer (22. 3.) spevákovi a skladateľovi Petrovi Cmorikovi. Koncertom s názvom 20 rokov na scéne oslávil životné aj pracovné jubileum. Práve 22. marca oslávil 46. narodeniny a zároveň aj 20 rokov na hudobnej scéne, keď v apríli 2006 zvíťazil v druhom ročníku speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Na koncert si pozval aj známych hostí, ktorými boli Zuzana Smatanová, Daniela Lovlin, Kuly, Peter Bič, Ondřej Brzobohatý a Mucha Quartet.
Spevák zostavil playlist z albumov, ktoré vydal počas dvadsiatich rokov. Začal skladbou Som kto som z albumu Najlepšie miesto. Ďalšie tri piesne Cadillac, 3 minúty a Prídi k nám boli z nového albumu Guitardisco. Pokračoval skladbami To boli časy, Premýšľam nad tebou, Snáď nie je hriech, Turecký med, Taká ako ty, Pripíjam, Bez zbytočných slov, do záveru potom hity Dážď, Najlepšie miesto, Mám pocit a Jedno si želám.
Zuzana Smatanová zaspievala skladbu Čo má prísť príde a spolu s Petrom pieseň When You're Gone, ktorá je známa v podaní Bryana Adamsa. Petrova manželka, huslistka Daniela Lovlin, sa na pódiu pridala v skladbách Kolonáda a Pripíjam. Hosť z Prahy Ondřej Brzobohatý zaspieval spolu s oslávencom piesne Vietor a Kříž svůj neseme. Spolu s Petrom Bičom ponúkli song Spolu zostarnúť a pridali aj hit Perly. Kuly s Petrom zaspievali skladbu Nezlomní a Kuly sám aj desmodovský hit Vyrobená pre mňa.
Vypredané auditórium vytvorilo počas dvojhodinovej šou skvelú atmosféru a záver koncertu už počúvali fanúšikovia postojačky. V jeho priebehu boli diváci svedkami toho, ako jeden z fanúšikov priamo v hľadisku požiadal svoju priateľku o ruku.
Život Petra Cmorika sa úplne zmenil 7. apríla 2006, keď sa stal víťazom súťaže Slovensko hľadá SuperStar II. Jeho spevácka a muzikantská dráha trvá teda už dvadsať rokov.
“Keď to hovorím bežne ľuďom, povedia to nie, to nemôže byť toľko rokov, veď to bolo nedávno. Ubehlo to naozaj rýchlo, dvadsať rokov, to je už dosť veľké číslo. Chcem som spievať, to bolo všetko, čo som celý život chcel a chcem. Teraz sa to pretavilo do toho, že chcem písať dobré piesne, ktoré zostanú po tom, aj keď ja už nebudem hrať, ktoré nebudem musieť tlačiť, ale ľudia ich budú mať radi a budú si ich chcieť sami púšťať. To si želám tvoriť také piesne, ktoré budú mať ľudia radi,” povedal Cmorik pre TASRk.
Cmorik po víťazstve v SuperStar vydal ešte v roku 2006 debutový album Nádherný deň, v októbri 2007 pridal druhý Žijem ako viem a v novembri 2009 tretí s názvom Jedno si želám. O jeho popularite svedčí fakt, že je päťnásobným zlatým Slávikom, štyrikrát po sebe (2006 - 2009) bol na prvom mieste, v rokoch 2010 aj 2011 skončil druhý, v roku 2012 opäť zvíťazil. V marci 2018 sa mu a jeho partnerke narodili dvojčatá, ktorým dali mená Štefan a Peter.
Spevák zostavil playlist z albumov, ktoré vydal počas dvadsiatich rokov. Začal skladbou Som kto som z albumu Najlepšie miesto. Ďalšie tri piesne Cadillac, 3 minúty a Prídi k nám boli z nového albumu Guitardisco. Pokračoval skladbami To boli časy, Premýšľam nad tebou, Snáď nie je hriech, Turecký med, Taká ako ty, Pripíjam, Bez zbytočných slov, do záveru potom hity Dážď, Najlepšie miesto, Mám pocit a Jedno si želám.
Zuzana Smatanová zaspievala skladbu Čo má prísť príde a spolu s Petrom pieseň When You're Gone, ktorá je známa v podaní Bryana Adamsa. Petrova manželka, huslistka Daniela Lovlin, sa na pódiu pridala v skladbách Kolonáda a Pripíjam. Hosť z Prahy Ondřej Brzobohatý zaspieval spolu s oslávencom piesne Vietor a Kříž svůj neseme. Spolu s Petrom Bičom ponúkli song Spolu zostarnúť a pridali aj hit Perly. Kuly s Petrom zaspievali skladbu Nezlomní a Kuly sám aj desmodovský hit Vyrobená pre mňa.
Vypredané auditórium vytvorilo počas dvojhodinovej šou skvelú atmosféru a záver koncertu už počúvali fanúšikovia postojačky. V jeho priebehu boli diváci svedkami toho, ako jeden z fanúšikov priamo v hľadisku požiadal svoju priateľku o ruku.
Život Petra Cmorika sa úplne zmenil 7. apríla 2006, keď sa stal víťazom súťaže Slovensko hľadá SuperStar II. Jeho spevácka a muzikantská dráha trvá teda už dvadsať rokov.
“Keď to hovorím bežne ľuďom, povedia to nie, to nemôže byť toľko rokov, veď to bolo nedávno. Ubehlo to naozaj rýchlo, dvadsať rokov, to je už dosť veľké číslo. Chcem som spievať, to bolo všetko, čo som celý život chcel a chcem. Teraz sa to pretavilo do toho, že chcem písať dobré piesne, ktoré zostanú po tom, aj keď ja už nebudem hrať, ktoré nebudem musieť tlačiť, ale ľudia ich budú mať radi a budú si ich chcieť sami púšťať. To si želám tvoriť také piesne, ktoré budú mať ľudia radi,” povedal Cmorik pre TASRk.
Cmorik po víťazstve v SuperStar vydal ešte v roku 2006 debutový album Nádherný deň, v októbri 2007 pridal druhý Žijem ako viem a v novembri 2009 tretí s názvom Jedno si želám. O jeho popularite svedčí fakt, že je päťnásobným zlatým Slávikom, štyrikrát po sebe (2006 - 2009) bol na prvom mieste, v rokoch 2010 aj 2011 skončil druhý, v roku 2012 opäť zvíťazil. V marci 2018 sa mu a jeho partnerke narodili dvojčatá, ktorým dali mená Štefan a Peter.