< sekcia Slovensko
Peter Jaroš bol dlhoročným členom a predsedom Spolku spisovateľov
Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Odchodom Petra Jaroša sa uzavrela jedna z najplodnejších kapitol modernej slovenskej prózy. Reagoval na úmrtie svojho dlhoročného člena a čestného predsedu Spolok slovenských spisovateľov (SSS).
„Bol autorom, ktorý nepotreboval na rozprávanie veľkých dejín kráľov ani vojvodcov, pretože silu nášho národa našiel v poctivej práci, vášňach a každodenných zápasoch obyčajných ľudí,“ uviedla v tlačovej správe predsedníčka SSS Eva Sisková k úmrtiu významného slovenského prozaika, scenáristu a dramatika Petra Jaroša.
„Jeho vnútorná sloboda, láskavý humor a vernosť rodnému Liptovu zostanú pre slovenskú literatúru trvalým kompasom,“ vyhlásila predsedníčka spolku s tým, že SSS v Petrovi Jarošovi stráca nielen svojho dlhoročného člena a výraznú osobnosť literárneho života, ale predovšetkým majstra slova, ktorý dokázal premeniť osudy obyčajných ľudí pod Tatrami na nadčasový národný epos.
Sisková pripomenula, že Peter Jaroš, rodák z liptovskej obce Hybe, od svojich literárnych začiatkov v 60. rokoch, keď zaujal odvážnymi experimentálnymi prózami, až po rozsiahle historické fresky ostával verný poctivému rozprávačstvu a hlbokej ľudskej empatii. „Do dejín slovenskej literatúry a kinematografie sa nezmazateľne zapísal monumentálnou rodinnou ságou Tisícročná včela (1979) a jej voľným pokračovaním Nemé ucho, hluché oko (1984). Rovnako majstrovsky však ovládal aj láskavú sebairóniu a satiru, čo dokázal v kultovom príbehu Pacho, hybský zbojník,“ dodáva predsedníčka SSS s tým, že v mene všetkých členov spolku vyslovuje jeho najbližšej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť.
Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov.
„Bol autorom, ktorý nepotreboval na rozprávanie veľkých dejín kráľov ani vojvodcov, pretože silu nášho národa našiel v poctivej práci, vášňach a každodenných zápasoch obyčajných ľudí,“ uviedla v tlačovej správe predsedníčka SSS Eva Sisková k úmrtiu významného slovenského prozaika, scenáristu a dramatika Petra Jaroša.
„Jeho vnútorná sloboda, láskavý humor a vernosť rodnému Liptovu zostanú pre slovenskú literatúru trvalým kompasom,“ vyhlásila predsedníčka spolku s tým, že SSS v Petrovi Jarošovi stráca nielen svojho dlhoročného člena a výraznú osobnosť literárneho života, ale predovšetkým majstra slova, ktorý dokázal premeniť osudy obyčajných ľudí pod Tatrami na nadčasový národný epos.
Sisková pripomenula, že Peter Jaroš, rodák z liptovskej obce Hybe, od svojich literárnych začiatkov v 60. rokoch, keď zaujal odvážnymi experimentálnymi prózami, až po rozsiahle historické fresky ostával verný poctivému rozprávačstvu a hlbokej ľudskej empatii. „Do dejín slovenskej literatúry a kinematografie sa nezmazateľne zapísal monumentálnou rodinnou ságou Tisícročná včela (1979) a jej voľným pokračovaním Nemé ucho, hluché oko (1984). Rovnako majstrovsky však ovládal aj láskavú sebairóniu a satiru, čo dokázal v kultovom príbehu Pacho, hybský zbojník,“ dodáva predsedníčka SSS s tým, že v mene všetkých členov spolku vyslovuje jeho najbližšej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť.
Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov.