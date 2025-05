Peter Lipa a Iconito predstavujú spoločnú novinku Liponito

Bratislava 30. mája (TASR) - Liponito - Keby som bol Lipa je narodeninový duet, ktorý spojil speváka Petra Lipu a skupinu Iconito. Spoločná skladba, ktorá vychádza ako singel spolu s videoklipom presne pri príležitosti Lipových 82. narodenín, vznikla ako súčasť osláv 10. výročia kapely. Tá sa rozhodla vzdať poctu jednej z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej scény netradičným spôsobom, a to prostredníctvom spoločného hudobného dialógu dvoch generácií. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



„Urobili sme spoločnú pesničku, kde kapela Iconito zmenila na chvíľu svoju predponu a nebudú ikonickí, ale budú lipovití. Je to veselá pesnička, o ich živote aj o mojom. Ja spievam v tej skladbe, že celý život som neuhol, čo je pre mňa sympatické, o to sa snažím celý život - neuhýbať. A oni sa zasa učia odo mňa. Takže taká vzájomná hudobná konverzácia s pekným refrénom z toho vznikla,” ozrejmuje vznik duetu oslávenec Peter Lipa.



„Spolupráca s Petrom Lipom bola jedným z vrcholov večera na jednom z výročných koncertov. Som nesmierne rád, že sme spolu k tomu natočili aj vizuál, je to pre nás česť mať skladbu a dokonca aj videoklip s legendou, akou Peter Lipa zaručene je,” hovorí frontman skupiny Iconito Kristián Dufinec.