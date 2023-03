Peter Lipa predstavuje novú pieseň Neviem čo vravieť

Bratislava 8. marca (TASR) - Peter Lipa predstavuje novú pieseň s názvom Neviem čo vravieť. Hudbu zložil Tomi Okres, text napísal Vlado Krausz. Hudobným producentom nahrávky je Tomi Okres, zvuk, edit a mastering realizoval Pavol Jeňo. TASR o tom informoval PR manažér Jozef Šebo.



"Už dávnejšie mi môj košický priateľ a kolega Tomi Okres spomínal, že má jeden starší text od Vlada Krausza a pesničku, ktorú by som mal ja naspievať. Vďaka našim dobrým vzťahom som hneď súhlasil. Tomi zažil s IMT Smile prvú vlnu veľkej slávy a netajil sa sympatiami k tomu, čo robím ja. Dnes je stabilným členom skupiny Chinaski a stal sa z neho skúsený profesionál. Ale predtým, než prišlo k tejto pesničke, sme si už vyskúšali spoluprácu na pesničke Smútok vianočný. Išlo to celkom dobre. Po našom ostatnom koncerte U Kohúta v Košiciach sme teda navštívili tamojšie štúdio Musicology a spolu s ním nahrali novú pesničku. Počas nahrávania vznikol aj videoklip. A to pískanie som si po takmer 40 rokoch, keď som nahrával svoj prvý album, celkom užil. Ostatné už vzniklo bez nás. A keď som dostal mailom master, tak som zistil, že Pavol a Tomáš odviedli dobrú prácu. Keď to počul Vlado, tak si už nevedel spomenúť, že taký text niekedy napísal," uviedol pre médiá Peter Lipa.