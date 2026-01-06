< sekcia Slovensko
Peter Lipa uvádza koncerty Lipa spieva AMC Trio
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Peter Lipa štartuje rok 2026 koncertmi pod názvom Lipa spieva AMC Trio už v závere januára. Piesne z nového rovnomenného albumu prestaví 27. januára v Prešove, 29. januára v Obišovciach a 30. januára v Levoči.
Spolupráca Lipu s prešovským AMC triom trvá už viac ako 20 rokov. Postupné prenikanie skladieb tejto kapely do ich spoločného repertoáru vyústilo do nahrávania albumu Lipa spieva AMC Trio.
Podmanivé melódie tria tak dostali novú vokálnu podobu v podaní legendy slovenskej hudby Petra Lipu. Okrem nových piesní však zaznejú na koncerte aj najväčšie hity Lipu, ako sú Maturantky, Balada o štyroch koňoch či Caracas.
Nový album prináša piesne od autorov Martina a Samuela Marinčáka, Petra Adamkoviča a textárov Jána Štrassera, Ruda Rusiňáka a anglického textára Jonathana Grestyho.
Plány Petra Lipu pre tento rok sú jednoduché, nech mu drží dobré zdravie, aby mohol predstaviť fanúšikom pesničky z nového albumu.
