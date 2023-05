Peter Lipa vydáva nový album Nola, nahral ho v New Orleans

Bratislava 30. mája (TASR) - Džezový velikán Peter Lipa oslavuje v utorok 80. narodeniny. K tomuto jubileu pripravil pre seba a svojich fanúšikov osobný muzikantský darček. Presne v deň narodenín vychádza nový album Nola, ktorý nahrával v kolíske džezu, americkom New Orleans. TASR informovala PR manažérka Katarína Ovseníková.



Album obsahuje päť slovenských a päť anglických piesní a ako bonus nahral spevák s tamojšími muzikantmi neworleanskú verziu pesničky Balada o štyroch koňoch pod názvom 4 kone v Nola. K nej v deň svojich narodenín spoločne s albumom zverejnil videoklip, ktorý sa odohráva práve v New Orleans a dokonale vystihuje čaro tohto muzikantského mesta. Zároveň klip, ktorý režíroval Braňo Špaček, prenesie diváka do štúdia Marigny, kde Lipa pracoval s americkými muzikantmi na svojej novinke.



"Dúfam, že táto nová verzia dá Balade o štyroch koňoch ďalší impulz a vydrží do ďalších rokov. Skladba je ešte veselšia a robí to suzafón. Vylúčili sme basu, nie je tam ani basová gitara, ani kontrabas. Ich úlohu plní suzafón, ako to je bežné v New Orleans. Kapely, ktoré tam hrajú v uliciach, používajú suzafón ako hlavný basový nástroj. A tu je to tiež. Mám dokonca pocit, že to spĺňalo požiadavky na jednoduché pesničky, ktoré sa v New Orleans vyhrávajú na ulici," hovorí Lipa.



Americkí muzikanti, s ktorými Lipa nahrával, veľmi rýchlo zistili, o čo ide. "Hneď vedeli a cítili sa v tom ako ryby vo vode. Veľa sledujem záznamy, dokumenty aj výpovedné filmy, ktoré pochádzajú z New Orleans a tento typ hudby sa v nich vyskytuje takmer všade. Oni pochodujú stále, celý život. Pochodový džez tam funguje a táto pesnička by pokojne mohla byť toho súčasťou," dodáva spevák.





4 kone v NOLA klip: https://www.youtube.com/watch?v=3cH24gnoYyI