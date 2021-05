Peter Nagy prichádza s novinkou Raz sa všetko vyrieši

Bratislava 6. mája (TASR) – Spevák a skladateľ Peter Nagy prichádza s novou optimistickou piesňou Raz sa všetko vyrieši. Hudbu aj text k novinke, ktorá nesie podtitul Tup, Tup Song, napísal samotný Peter Nagy. Skladba je predzvesťou nového albumu Petrolej, ktorý plánuje vydať už v máji. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.







„Túto pieseň som vybral ako prvú z nového albumu možno práve preto, že je optimistická. S muzikantmi z mojej kapely aj s hosťami sme sa snažili, aby tie piesne zneli prirodzene bez veľkých digitálnych efektov. Môžem to pokojne nazvať retro sound 70. a 80. rokov. To mi je najbližšie,“ uviedol k novej piesni spevák.



Novinku nahrala skupina Indigo v zostave Peter Nagy (spev, akustické gitary, vokály), Mišo Kovalčík (elektrické gitary), Marek Mečiar (klávesy), Ľuboš Ďurech (bass, fretless bass), Miro Okál (bicie, conga, perkusie). Ako hosť zahrala na barytón saxofón jazzová hviezda Erik Rothenstein.



„Je to jeden zo šuplíkových nápadov. Väčšinou nerobím nič narýchlo. A teraz to sadlo na túto dobu úplne. Naučil som si urobiť pekný deň aj v zlých obdobiach. Nikto nemá čas, aby sme večne plakali. Človek by si mal uvedomiť, koľko zbytočného času venoval svojim nepriateľom. Nás to vyčerpáva a ich to teší. Ale nikto ti to neohodnotí, len my sa rýchlejšie priblížime k 'večnej dovolenke', ako spievam v tejto piesni. Lebo negatívne myslenie ničí všetko okolo. Optimizmus je ako fitnes, musíte denne trénovať,“ hovorí Nagy.



Autor megahitov Láska je tu s nami, Aj tak sme frajeri, Profesor Indigo, Sme svoji, či So mnou nikdy nezostarneš sa už nevie dočkať koncertov a svojich fanúšikov. „Paradoxne v koronakríze som mal čas dať doma dokopy nové demo štúdio, a nakúpiť si nové gitarové efekty, nové gitary a vytiahnuť staré nápady, na ktoré som roky nemal čas. My sme s kapelou stále chaoticky cestovali a cestovali za prácou. Hráme dosť zážitkovo, a preto sme dnes ako kvety v skleníku. Čakáme na publikum, na potlesk a na priame slnko,“ doplnil spevák.