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Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta dva roky

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Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Inaugurácia prezidenta Pellegriniho sa uskutočnila v Bratislave 15. júna 2024.

Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta SR dva roky. Jeho inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2024 v Bratislave.

„Desiatky miest na Slovensku aj vo svete. Stovky stretnutí. Tisíce kilometrov. A za tým všetkým jeden spoločný cieľ - služba všetkým občanom Slovenskej republiky,“ zhodnotili z Kancelárie prezidenta SR na sociálnej sieti ďalší rok Pellegriniho vo funkcii hlavy štátu. Poznamenali, že za uplynulý rok absolvoval prezident množstvo pracovných ciest, zahraničných návštev, stretnutí s občanmi, mladými ľuďmi, odborníkmi aj svetovými lídrami.

Počas uplynulého roku sa stretol Pellegrini so španielskym kráľom Filipom VI., v Bratislave privítal viacerých prezidentov, napríklad z Maďarska, Poľska, Rakúska, Azerbajdžanu, Chorvátska či Moldavska. Prezident uplynulý rok absolvoval viacero zahraničných ciest. Bol napríklad v Japonsku, vystúpil na pôjde Organizácie spojených národov v New Yorku, zúčastnil sa na konferencii UNESCO v Uzbekistane, navštívil Taliansko, Severné Macedónsko, Portugalsko či Srbsko.

Začiatkom roka Pellegrini udelil štátne vyznamenania, prezident ocenil 22 osobností za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti spoločenského života, kultúry, vedy, športu, záchrany ľudských životov či ochrany demokracie.

Prezident taktiež podporil slovenských športovcov priamo v dejisku zimných olympijských hier v Taliansku, zúčastnil sa aj na samite o umelej inteligencii v Indii. V marci prezident opäť odcestoval do Talianska, kde osobne podporil slovenských športovcov počas zimných paralympijských hier.

Popri zahraničných návštevách, pracovných cestách a stretnutiach s občanmi prezident počas roka vykonal desiatky ústavných aktov, od vymenovania profesorov, rektorov, sudcov a generálov až po prijímanie a odovzdávanie poverovacích listín diplomatickým zástupcom Slovenska i zahraničných krajín.

Inaugurácia prezidenta Pellegriniho sa uskutočnila v Bratislave 15. júna 2024. Vo funkcii nahradil Zuzanu Čaputovú.
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