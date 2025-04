Peter Pellegrini: Musíme bojovať proti preregulovanosti v EÚ

Varšava 29. apríla (TASR) - Slovenský prezident Peter Pellegrini vo Varšave v utorok vyzval na boj proti preregulovanosti na európskej úrovni. Povedal to počas prejavu na biznisovom fóre summitu Iniciatívy Trojmoria, ktoré otvoril poľský prezident Andrzej Duda. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Máme pred sebou veľkú misiu, musíme na európskej úrovni spoločne bojovať proti preregulovanosti, pretože preregulovanosť zabíja inovácie," povedal Pellegrini.



Slovenský prezident poukázal na to, že krajiny Trojmoria tvoria takmer štvrtinu obyvateľov EÚ, tretinu jej územia a zaznamenávajú rýchly hospodársky rast v porovnaní so zvyškom Únie. Prítomných preto vyzval na väčší optimizmus, hrdosť a sebavedomie.



Podľa Pellegriniho je nevyhnutné zabezpečiť dobré prepojenie regiónu prostredníctvom kvalitnej železničnej či diaľničnej infraštruktúry. Zároveň zdôraznil potrebu zvýšenia energetických kapacít, keďže nové technológie vyžadujú veľké množstvo nepretržite dostupnej energie. V tejto súvislosti spomenul pokračujúcu výstavbu nových jadrových blokov na Slovensku a zdôraznil, že krajina považuje jadrovú energiu za zelený zdroj.



Pellegrini sa poďakoval prezidentovi Andrzejovi Dudovi, podnikateľom a firmám, ktoré podľa neho budú tvoriť budúcnosť svojich krajín a regiónov. Región Trojmoria podľa neho zaznamenáva jednu z najvyšších mier návratnosti investícií v EÚ čo z neho robí atraktívne miesto pre zahraničné investície.



Na záver svojho vystúpenia prezident SR zdôraznil, že okrem výskumu a inovácií je kľúčové aj masívne zavedenie nových riešení do praxe.