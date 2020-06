Peter Pellegrini predstavil zakladateľov novej strany

Bratislava 17. jún (Teraz.sk/TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini predstavil prvých 11 členov budúceho sociálnodemokratického subjektu. Spolu s ním sa v ňom plánujú angažovať bývalí ministri D. Saková, Ľ. Laššáková, P. Žiga, bývalý podpredseda vlády R. Raši ako aj ďalší doterajší členovia poslaneckého klubu Smeru-SD.



Strana by mala byť zaregistrovaná najneskôr v septembri a proces zberu podpisov pod petíciu sa udeje v najbližšom čase. "Je nás práve jedenásť, odľahčene by som to nazval Pelleho jedenástka. Ale verím, že to nie je konečné číslo", povedal Pellegrini.



Zakladajúci členovia nového subjektu sa podľa jeho slov chceli vyhnúť vnútrostraníckym sporom v Smere-SD a rozhodnutie o tom, ktorý sociálnodemokratický subjekt bude v SR dominantný ponechať na hlasovanie ľudí v nasledujúcich parlamentných voľbách.



"Chceme byť hlasom sociálnej demokracie na Slovensku," zdôraznil Pellegrini s tým, že nový projekt má stáť na pilieroch ochrany sociálne slabších, má niesť silný humanitný odkaz i protifašistickú tradíciu. Predstavovať má podľa jeho slov spojenie profesionality, skúsenosti, odhodlania a energie. Priblížil, že v najbližšom čase začnú procesy na registráciu politického subjektu. Má to byť strana "s transparentným otvoreným financovaním bez pokútnych oligarchov v pozadí". Dodal, že dvere do nového projektu sú naďalej otvorené.



"Ponúkame skúsenosť, odbornosť, aby sme mohli pracovať pre ľudí, aby sme ich mohli zastupovať vo vrcholnej politike. Verím, že vytvoríme takú politickú silu, ktorá bude príťažlivá pre ľudí, ktorá bude presadzovať ich potreby," povedal poslanec Ferenčák a vyzval kolegov starostov a primátorov, aby sa rovnako k projektu pridali.



"Stávame sa veľmi dobrým terčom pre našich súperov a nielen z vládnej koalície, ale aj z opozície," uviedol Pellegrini s dodatkom, že sa sú rozhodnutí bojovať o hlasy voličov férovo. Za svojho hlavného súpera označil vládu Igora Matoviča. Aktuálna vláda totiž podľa neho obsahuje nové subjekty, ktoré sú neskúsené a "typické amaterizmom a neschopnosťou vládnuť".



Rokovanie o tom, či zotrvá vo funkcii podpredsedu NRSR očakáva Pellegrini v septembri, keď bude jasné, aké sú počty poslancov za jednotlivými stranami.



"Erikovi Tomášovi vystavili účet voliči v parlamentných voľbách, kde získal výrazný počet preferenčných hlasov" odpovedal Pellegrini na otázku novinára, prečo sa medzi zakladajúcich členov zaradil aj E. Tomáš, ktorý mal dlhodobo blízko k dnešnému predsedovi Smeru-SD R. Ficovi.



Medzi členmi Smeru-SD, ktorí sa pridávajú k projektu Petra Pellegriniho sú dvaja podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč. Oznámili to na spoločnej stredajšej tlačovej konferencii. Pellegrini verí, že toto číslo nie je konečné a že do septembra sa im podarí zaregistrovať novú politickú stranu.



Pellegrini nedávno oznámil, že končí v strane Smer-SD, vzdáva sa funkcie jej podpredsedu a značku Smer-SD podľa vlastných slov necháva "otcovi zakladateľovi", predsedovi Robertovi Ficovi. Tvrdí, že oficiálnu ponuku od Fica na post predsedu nedostal. Nevylúčil založenie novej strany, nechce prevziať už existujúci subjekt. Naďalej chce ísť cestou sociálnej demokracie.



P. Pellegrini považuje vytvorenie postu splnomocnenkyne pre rodinu za účelové





Vznik nového postu splnomocnenca vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc je v súčasnej situácii zbytočný. Myslí si to podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD). Túto funkciu má získať poslankyňa Sme rodina Petra Krištúfková, rozhodnúť o tom má v stredu vláda.



Pellegrini považuje vytvorenie funkcie za účelové. "Táto vládna koalícia, ktorá tvrdila, že treba zužovať štát a že treba šetriť, nakoniec v programovom vyhlásení naznačuje vznik asi až 15 alebo 18 nových inštitúcií vrátane nových splnomocnencov. Štát má 5,5 milióna ľudí, má ministerstvá, v ktorých pôsobnosti sú agendy, a preto sa mi zdá zbytočné mať ešte aj splnomocnencov," podotkol Pellegrini.



V súčasnom období by skôr ako predseda vlády neuvažoval o vytvorení nových splnomocnencov vlády. "Ja osobne som dokonca dvoch zrušil po nástupe do funkcie. Ak máme ministerstvo práce, načo nám je ešte aj splnomocnenkyňa pre rodinu. Slovensko nepotrebuje splnomocnencov na každú jednu oblasť, na ktorú si niekto pomyslí. Skôr to považujem za účelové," myslí si Pellegrini.



Nechcel však komentovať doterajšiu prácu Krištúfkovej. "Ja veľmi intenzívne jej prácu ani minulosť nepoznám. Za tú nomináciu si musí zodpovedať Sme rodina," dodal Pellegrini.