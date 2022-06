Peter Pellegrini vypovedal na NAKA ako svedok

Bratislava 22. júna (TASR) - Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini vypovedal v stredu ako svedok na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) v súvislosti s kauzou založenia a zosnovania zločineckej skupiny, v ktorej figuruje aj expremiér Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák (obaja Smer-SD). Potvrdil to novinárom po stredajšej tlačovej konferencii. Tvrdí, že odpovedal na všetky otázky vyšetrovateľa a nič nezatajoval.



"Patrím medzi asi 20 alebo 25 ľudí, ktorí sú predvolaní ako svedkovia v kauze obvinenia z organizovanej skupiny," priblížil Pellegrini. Tvrdí, že si výpoveďou splnil svoju povinnosť a odpovedal ako svedok na všetky otázky. Pýtať sa ho mali na vzťahy, personálne nominácie a aj ďalšie už medializované informácie. "To, čo som vedel, som im povedala veľmi presne. To, čo som nevidel, nepočul alebo som toho nebol svedkom, tak som, samozrejme, takisto pravdivo odpovedal a nič som nezatajoval," dodal.



Pellegrini nemá pocit ani vedomosť, že by za bývalých vlád niekto cielene kriminalizoval súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) či expremiéra Andreja Kisku. Poukázal na to, že napokon za tejto vlády došlo k podaniu obžaloby v Kiskovej daňovej kauze. Na margo daňovej kauzy Matoviča dodal, že ak reálne došlo k vynášaniu daňových tajomstiev, nie je to legitímne, rovnako ako nebolo legitímne vynesenie bankového tajomstva v prípade Filipa Rybaniča. Podotkol, že dokázať to a konať v takýchto prípadoch musia polícia a súdy.