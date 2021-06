Petícia za bezpečnosť cyklistov a chodcov má už 13.000 podpisov

Bratislava 4. júna (TASR) – Petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na slovenských cestách už po pár dňoch od jej spustenia podporilo svojím podpisom 13.000 ľudí. V piatok to oznámila jej iniciátorka, europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová s tým, že "posledná kvapka", aby sa cyklisti dali dokopy a spustili petíciu, bola nedávna tragická nehoda úspešného cyklistu Adriána Babiča i ďalšie nehody na slovenských cestách.



Signatári petície vyzývajú parlament a vládu, aby urýchlene prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. "My už teraz spĺňame zákonnú podmienku nad 10.000 podpisov, aby sa tým orgány začali zaoberať. Obávame sa však politického populizmu, že nám budú vyčítať, že je to stále málo, oproti počtu ľudí, ktorých nahneváme zmenou zákona. Náš predbežný strop podpisov pod petíciu je okolo 20.000," uviedla Ďuriš Nicholsonová. Následne chcú smerovať svoje kroky na ministerstvo dopravy a ministerstvo vnútra, zmeny podľa europoslankyne musia prísť vládnym návrhom zákona. "Veríme, že nájdeme podporu aj v Národnej rade SR," podotkla.



V petícii najmä žiadajú, aby bolo v zákone o cestnej premávke stanovené, že šoféri môžu cyklistov obiehať vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra. Poukazujú pritom, že toto pravidlo má v legislatíve zakotvené drvivá väčšina štátov Európskej únie. "V súčasnosti na Slovensku zákon hovorí len o bezpečnej vzdialenosti na obiehanie cyklistu. Nepovažujeme to za dostatočné, pretože niektorí vodiči si to vykladajú tak, že je to 20 centimetrov," priblížila Ďuriš Nicholsonová.



Petičný výbor i signatári volajú aj po efektívnom vymáhaní dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na cestách. Polícia by sa podľa nich mala sústrediť na exponované miesta z hľadiska výskytu cyklistov a chodcov. Poukazujú tiež na automatizované merače rýchlosti. "Chceli by sme taktiež, aby padol monopol dopravných inšpektorátov pri značeniach na cestách, aby do toho mohli vstupovať aj správcovia cesty,“ uviedla europoslankyňa a poukázala na prípad cyklistu Babiča, kde starosta opakovane žiadal zníženie maximálnej rýchlosti v úseku, kde došlo k tragédii. Na Slovensku je podľa cyklistov taktiež nutné začať zbierať dáta a vyhodnocovať ich, aby bolo jasné, ako sa na cestách jazdí a aký je kde nával cyklistov či áut.



Petičný výbor deklaruje, že ich výzva po zmene nie je namierená proti šoférom. Poukazujú na odhady, podľa ktorých majú dve tretiny slovenských domácností bicykel. Zároveň však Slovensko má najmenej zastúpených cyklistov v doprave. "Je to preto, že cyklista je na slovenských cestách ohrozený. Musíme preto vytvoriť také podmienky, aby sa cyklisti cítili bezpečne," skonštatovala Ďuriš Nicholsonová.



Členmi petičného výboru sú okrem europoslankyne aj herec Ivan Vojtek, Dan Kollár z Cyklokoalície, cyklista Denis Vojtičko, ale aj viacerí zástupcovia samospráv.