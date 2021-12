Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na VŠ sa skončila

Bratislava 7. decembra (TASR) - Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách sa skončila. Petičný výbor sa po prekročení počtu 20.000 podpisov dohodol na jej ukončení. Spolu s protestom Za slobodné univerzity potvrdila široký a zásadný nesúhlas akademickej obce a jej reprezentácií s predloženou novelou vysokoškolského zákona. Aktivity proti prijatiu škodlivej novely a za skutočnú reformu budú pokračovať. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Juraj Rybanský.



"Zhodli sme sa, že misia petície bola naplnená. Jasne ukázala, že nesúhlas s predloženou novelou nie je vecou skupinky konzervatívnych akademikov, ktorí sa bránia reformám, ale širokej vysokoškolskej pospolitosti. Ďakujeme všetkým, ktorí petíciu podporili – akademickým reprezentáciám, študentom, učiteľom zamestnancom vysokých škôl i verejnosti, ktorým záleží na kvalitných a slobodných vysokých školách," povedal predseda petičného výboru, rektor STU Oliver Moravčík. Petícia vyústila aj do protestu Za slobodné univerzity, ktorý sa uskutočnil 16. novembra.



"Vedenie našej univerzity nie je a nikdy nebolo proti reformám. Naopak, náš akademický svet aktuálne žije mnohými zmenami, či už vyvolanými internými podnetmi aktuálneho vedenia univerzity alebo zmenami akreditačného procesu, ktoré zásadne menia prístup univerzít k riadeniu kvality," konštatoval rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. Ako dodal, proces prijímania novely vysokoškolského zákona sa podľa neho neuskutočnil šťastne ani štandardne a u mnohých členov akademickej obce viedol k veľkým obavám. "Veríme, že predkladateľ zákona náš hlas vypočul a podnety nastolené v medzirezortnom pripomienkovom konaní zapracuje do finálneho návrhu zákona, ktorý však doteraz nemáme k dispozícii, čo tiež prispieva k absolútnej neštandardnosti, a tým i k nedôveryhodnosti celého procesu," dodal Števček.



Predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran uviedol, že veria v to, že ministerstvo školstva vníma tlak zo strany akademickej obce a že na konci dňa predloží takú novelu, ktorú budú vedieť podporiť aj oni. "Znakom kvalitnej novely predsa nemôže byť to, že sa proti jej zneniu jednoznačnej postavili všetci, ktorých sa týka," dodal. Predseda Rady vysokých škôl Martin Putala poznamenal, že vyzývajú opätovne ministerstvo školstva, aby bezodkladne pristúpilo ku konštruktívnemu dialógu so zainteresovanými stranami. "Aby výsledkom mohla byť novela, ktorá posunie slovenské vysoké školy dopredu tým, že im vytvorí lepšie podmienky na napĺňanie ich poslania," uzavrel.



Organizátori petície a protestu budú pokračovať v ďalších aktivitách s cieľom zabrániť prijatiu niektorej z doposiaľ prezentovaných podôb novely vysokoškolského zákona. Súčasne ponúkajú a aj predložili vlastné návrhy na reformu.