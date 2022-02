Výbor NRSR prerokuje petíciu Za lepšiu ochranu prírody

Bratislava 8. februára (TASR) - Petíciu Za lepšiu ochranu prírody so 103.782 podpismi prerokuje výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Musí tak urobiť do 14. marca. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) zverejneného na webovej stránke. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje parlament.



Petíciu do NR SR predložilo Lesoochranárske zoskupenie VLK v októbri minulého roka. Požaduje v nej zredukovať základné režimy ochrany v chránených územiach na dva. Navrhuje územia s prísnou ochranou (bezzásahové územia) a územia s aktívnou ochranou (manažované územia). "Výmeru prísne chránených území požaduje petícia stanoviť minimálne na desať percent rozlohy SR do roku 2030," približuje VLK na sociálnej sieti.



Aktivisti ďalej žiadajú umožniť pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených oblastiach.



Petícia Za lepšiu ochranu prírody sa podľa zoskupenia stala historicky najväčšou petíciou riešiacou ochranu prírody na Slovensku.