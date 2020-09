Bratislavské zastupiteľstvo sa bude zaoberať petíciou proti hazardu

Bratislava 13. septembra (TASR) – Novou petíciou za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú magistrátu odovzdali začiatkom júla aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard, sa bude zaoberať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24. septembra. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Mesto petíciu po odovzdaní prešetrovalo v zmysle zákona o petičnom práve a zákona o hazardných hrách. Aktivisti v júli odovzdali magistrátu petíciu za zákaz hazardu s viac ako 104.000 podpismi Bratislavčanov. Samospráva vtedy uviedla, že podpisy overí a v prípade, že bude petícia obsahovať dostatočný počet platných podpisov, bude zaradená do programu septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva.



Pod petíciu bolo potrebné podľa aktivistov vyzbierať minimálne 57.000 podpisov, teda najmenej od 15 percent dospelých obyvateľov Bratislavy. Iniciatíva považuje vyzbieranie toľkých podpisov za úspech a potvrdenie, že Bratislavčania nechcú hazard vo svojom meste. Verí, že úplný zákaz kasín a herní v Bratislave nadobudne právoplatnosť.



Novú petíciu za zákaz hazardu v Bratislave spustili aktivisti ešte na jeseň 2019. Podporu jej vyjadrili aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, viacerí bratislavskí starostovia i mestskí poslanci. Hlavné mesto avizovalo, že ak bude mať petícia dostatok podpisov, chce jej vyhovieť a pripraví návrh VZN o zákaze umiestnenia herní v zákonom stanovených budovách vrátane kasín a predloží ho na rokovanie mestského parlamentu. Súčasne vydané licencie na prevádzkovanie hazardných hier majú zaniknúť uplynutím ich platnosti. Vallo nedávno vyhlásil, že neregulované rozšírenie hazardných hier negatívne mení tvár mesta a spôsobuje tiež závažné negatívne spoločenské a ľudské dôsledky.



Asociácia zábavy a hier dlhodobo tvrdila, že riešením nie je zákaz, ale regulácia hazardu. Hovorkyňa asociácie Dominika Lukáčová v júli pre TASR uviedla, že po koronakríze sa situácia v oblasti ich podnikania tak dramaticky zmenila, že vôbec neuvažujú hlavnému mestu ponúkať ďalšie obmedzenie hazardu, ktoré pôvodne chceli deklarovať vlastnou petíciou. Ponuku ešte viac zregulovať hazard v Bratislave preto považuje za bezpredmetnú a ďalší zákaz legálneho hazardu za nezmyselný a nebezpečný.



Absolútny zákaz herní v Bratislave už platil, avšak len od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý konštatoval nesúlad so zákonom.