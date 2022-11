Petko: Riešením je iba dohoda LOZ a vlády,núdzový stav situáciu zhorší

Bratislava 22. novembra (TASR) - Jediným riešením aktuálnej situácie v zdravotníctve je dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ). Vyhlásenie núdzového stavu by situáciu len zhoršilo. Vyplýva to z vyjadrenia prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka.



"Núdzovým stavom môžeme vyriešiť jedine to, že sa od 1. decembra nebudú musieť dodržiavať normatívy, pretože v takomto príbehu sa nebudú musieť. Aj tak sa to nedotkne lekárov, ktorí už vypovedali, ale zaviazaní budú tí, ktorí tam doteraz robia," skonštatoval.



Situáciu by to podľa neho len vyeskalovalo. "Toto bolo aj v roku 2011, keď dalo výpoveď 1100 lekárov, teraz ich dalo 2100. Núdzový stav vtedy situáciu len zhoršil a lekári išli na PN," podotkol.



Zopakoval, že jediným riešením je dohoda medzi lekárskymi odborármi a vládou. Plán B podľa neho neexistuje. "Žiadny minister zdravotníctva ani na Slovensku, ani v inom štáte nevie vymyslieť žiadny plán B, keď mu bude zrazu chýbať 2100 urgentných lekárov. Taký plán neexistuje," dodal.



Rokovania medzi vládou a lekárskymi odborármi pokračovali aj v utorok. K dohode zatiaľ neprišlo. Šéf odborárov Peter Visolajský avizoval, že by v stredu (23. 11.) mali dostať ponuku s prísľubmi vlády na základe ich požiadaviek.