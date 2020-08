Petrák chápe uvoľnenie hodiny dejepisu, mal sa analyzovať jej prínos

Bratislava 4. augusta (TASR) - Uvoľnenie jednej disponibilnej hodiny, ktorá bola doteraz viazaná na vyučovanie dejepisu, podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD) chápe. Avšak dodáva, že pred jej uvoľnením na iné účely bolo vhodné analyzovať jej prínos.



Podľa Petráka mala hodina pôvodne pomôcť znižovaniu extrémistických nálad u detí a mládeže poznaním, aké utrpenie ľudstvu priniesol extrémizmus v minulosti. "Chápem aj uvoľnenie jednej disponibilnej hodiny na účely dobiehania zanedbaného učiva počas dištančného vzdelávania v čase koronakrízy," poznamenal Petrák. Ako dodal, v tejto súvislosti by to opäť vyžadovalo metodické usmernenie ministerstva školstva a prípravu postupov pre dobehnutie neodučeného učiva. "Zatiaľ som nezaznamenal aktivity ministerstva v tejto oblasti, čo je na škodu veci," uzavrel Petrák.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedlo, že uvoľnením jednej disponibilnej hodiny napráva stav z roku 2017, keď bez širšej diskusie prišli školy o voliteľnú hodinu tým, že bola v 9. ročníku základnej školy viazaná na vyučovanie dejepisu. Ako dodal rezort školstva, túto disponibilnú hodinu môžu školy naďalej využiť na vyučovanie dejepisu, ak sa tak rozhodnú. Môžu ju však uplatniť aj na iné predmety podľa svojho uváženia a potrieb žiakov.



Niektoré školy podľa rezortu školstva využijú disponibilnú hodinu na to, aby dobehli zameškané učivo a vyrovnali rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania. "Nechávame tak školám priestor a slobodu, aby sa samy rozhodli, ako uvoľnenú hodinu využijú," uzavrelo ministerstvo školstva. Uvoľnenie tejto hodiny kritizovala Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.