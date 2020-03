Petržalka spustila donášku obedov pre seniorov aj krízovú linku

Bratislava 28. marca (TASR) – Najväčšia bratislavská mestská časť – Petržalka spustila v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu donášku obedov pre seniorov. Pre osamelých dôchodcov a zdravotne znevýhodnených občanov zriadila samospráva aj krízovú linku na čísle 0947 487 498, ktorá funguje v čase od 8.00 do 16.00 h.



Petržalka prostredníctvom strediska sociálnych služieb zabezpečuje už niekoľko rokov donášku obedov do domácností pre seniorov, ktorí sú odkázaní na starostlivosť iných. "V rámci opatrovateľskej služby doručuje stredisko denne približne 120 obedov do domácností a takmer 100 obedov do dvoch výdajní v denných centrách na Osuského a Medveďovej ulici, kde si obedy chodia seniori osobne vyzdvihnúť," spresnila hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.



V snahe nevystavovať seniorov riziku nákazy novým koronavírusom sa však Petržalka rozhodla počas krízového obdobia zabezpečovať donášku stravy do domácností všetkým seniorom odoberajúcim obedy. Teda aj tým, ktorí si ich chodili prevziať do výdajní v denných centrách. "Túto iniciatívu sme spustili len pred pár dňami a rozvážame obedy do viac ako 50 domácností seniorov. Samozrejme, budeme radi, keď sa nám prihlásia ďalší ľudia, ktorí túto službu potrebujú," povedala vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová. Záujemcovia o donášky obedov sa môžu nahlasovať u pracovníkov oddelenia sociálnych vecí petržalského miestneho úradu. Obed odovzdajú seniorom pracovníci mestskej časti v spolupráci s dobrovoľníkmi.



Pre osamelých seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov zriadila Petržalka aj krízovú linku na čísle 0947 487 498. "Prostredníctvom tejto linky môžu požiadať o nákup potravín, drogérie, liekov a ďalších vecí základnej potreby a my im zabezpečíme donášku tovaru," podotkla Hrehorová.