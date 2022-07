Petržalské ihrisko na Hrobákovej ulici ožilo farbami

Bratislava 7. júla (OTS) - Tentokrát sa zakladatelia projektu spojili so spoločnosťou Kärcher. Spoločne čistia, zveľaďujú a nakoniec zatraktívňujú ihriská, ktoré tak priťahujú viac mladých ľudí. Hrajú na nich basketbal, ale aj točia videoklipy. Najnovšie získalo nový šat ihrisko na Hrobákovej ulici v Petržalke, ktoré writeri z WallDesign zviditeľnili vyliatymi vedrami pestrých 3D farieb.Projekt Ihrisko vznikol s cieľom motivovať deti a mládež, aby svoj voľný čas viac trávili na športoviskách. Tie sú v dnešnej dobe čoraz viac opustené a mnohé aj zanedbané. Smutný fenomén postreholna petržalskom sídlisku, kde vyrastal, a rozhodol sa, že s tým niečo urobí.deklaruje Biháry, ktorý je okrem iného známy ako organizátor festivalu Hip Hop Žije. Nový pestrofarebný vzhľad dostalo už piate ihrisko na Slovensku, z toho druhé na petržalskom sídlisku. V spolupráci s firmou Kärcher a miestnou samosprávou dostalo šancu na reparát športovisko na Hrobákovej ulici.Na premene ihriska sa podieľali writeri z WallDesign, ktorí spolu s Bihárym navrhli jeho nový vzhľad.prezrádza autor projektu. Ešte predtým, než writeri naniesli na asfalt prvý náter, na športovisko doslova napochodovali odborníci na čistenie zo spoločnosti Kärcher, ktorá sa na projekte spolupodieľa. Ich úlohou bolo pripraviť celé ihrisko a jeho okolie tak, aby umelci mohli začať s jeho vizuálnou premenou.hovorí, ktorej zamestnanci strávili vďaka spoľahlivej čistiacej mechanike na ihrisku len niekoľko hodín.dodávaIniciatívu zveľadiť síce zrekonštruované, ale nenápadné ihrisko privítala aj petržalská samospráva.tvrdí, ktorý dodáva, že do projektu na Hrobákovej investovala mestská časť bezmála 10-tisíc eur. Symbióza rekonštrukcie a umenia tak dostala nový rozmer. Skúsenosť s prvým vylepšeným ihriskom na Rovniankovej ulici hovorí za všetko.vysvetľuje, pre ktorého je tento projekt návratom ku koreňom kultúry, v ktorej vyrastal.Projekt Ihrisko je zároveň motiváciou pre starostov a primátorov, ktorí majú v rukách to, ako bude verejný priestor a športoviská vyzerať. Spoločnosť Kärcher ich v tom so svojou komunálnou čistiacou technikou a profesionálnymi skúsenosťami rada podporí.