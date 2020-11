Pezinčania by mohli triediť viac a lepšie, ukázala analýza odpadu

Bratislava 7. novembra (TASR) – Obyvatelia mesta Pezinok by mohli triediť odpad viac a lepšie. Ukázala to analýza vzorky zmesového odpadu z rodinných domov a bytov zo sídlisk, ktorú realizovala pezinská samospráva v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a pezinskou spoločnosťou Ecorec Slovensko. Mesto preto s partnermi projektu pripraví edukačnú kampaň. TASR o tom informoval hovorca Pezinka Radovan Slobodník.



Už prvotný pohľad na reprezentatívnu vzorku zmesového odpadu ukázal, že ľudia by mohli triediť viac. V odpade z rodinných domov a bytov sa totiž našli veľkorozmerné kusy odpadov, ktoré sú ešte účelné a nie vhodné do odpadu. "Prekvapil nás stále vysoký podiel bio zložky v odpade, ktorá by tu na základe infraštruktúry na zber nemala byť. Máme za sebou už veľa analýz, ale tu bol najvyšší podiel ohorkov a cigaretových škatuliek, vysoký podiel pečiva, čerstvých vecí a zároveň elektra," uviedla jedna zo zakladateliek Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Petra Csefalvayová.



Hlbší rozbor len potvrdil, že v nádobách na zmesový odpad má väčšinový podiel to, čo tam nepatrí. Zvyškový odpad po vytriedení predstavoval pri rodinných domoch len takmer 17 percent, pri bytových domoch to bolo skoro 23 percent. Aj napriek tomu, že víkend pred touto analýzou bolo v meste jesenné upratovanie, vysoké percento v rodinných domoch mal stavebný odpad (31,26 percenta).



Mesto upozorňuje, že ak ľudia nebudú triediť, na skládku pôjde viac odpadu. Poplatok za skládkovanie sa pritom stále zvyšuje. "Triedi sa práve preto, aby sa znížilo množstvo odpadu ukladaného na skládke. Ľudia plechovky nestláčajú. Keby to robili, tak by sa ich do kontajnera zmestilo štyrikrát toľko," uviedla vedúca referátu životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy na Mestskom úrade Pezinok Oľga Moťovská.



Na základe analýzy bude samospráva v spolupráci s partnermi projektu realizovať medzi obyvateľmi on-line prieskum o triedení odpadu, ako aj edukatívnu kampaň. Jej úlohou bude odpovedať aj na problematické otázky z oblasti triedenia. Výsledky aktivity preverí po čase výstupná analýza, ktorá sa opäť zameria na správnosť triedenia odpadu.