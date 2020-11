Pfizer nevie, kedy v SR budú prvé dodávky vakcíny proti koronavírusu

Bratislava 28. novembra (TASR) – Spoločnosť Pfizer zatiaľ nepozná termín schválenia vakcíny proti novému koronavírusu a ani termín možných prvých dodávok na územie Slovenska. TASR stanovisko spoločnosti poskytla Dáša Mertiňáková.Zdôraznila, že v súčasnosti sa realizuje proces posúdenia a schvaľovania vakcíny regulačnými úradmi, teda Európskou liekovou agentúrou pre Európsku úniu.Americký farmaceutický koncern Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech uviedli, že vakcína proti ochoreniu COVID-19, na ktorej vývoji spolupracujú, má až 95-percentnú účinnosť. Európska komisia schválila štvrtú zmluvu o nákupe vakcín proti ochoreniu COVID-19 s týmito farmaceutickými spoločnosťami ešte v polovici novembra.Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v stredu avizoval, že na Slovensku by malo byť v druhej polovici decembra prvých 300 000 kusov vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zakontrahované sú cez Európsku úniu. Očkovanie bude dobrovoľné a bez doplatku pre pacienta.Podľa Ministerstva zdravotníctva SR má byť očkovanie zabezpečené v prvom rade pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napríklad policajtov, hasičov či osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu, ako je napríklad dodávka energií.Rovnako bude musieť byť zabezpečené pre skupiny, u ktorých má ochorenie najťažší klinický priebeh. Až v druhej línii bude môcť byť očkovaná všeobecná populácia.Z najnovšieho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? vyplýva, že na Slovensku mierne narástla ochota dať sa zaočkovať proti tomuto ochoreniu. V septembri by sa dalo zaočkovať 23,5 percenta respondentov a na prelome októbra a novembra 26,8 percenta.Slovensko je ako členský štát EÚ zapojené do spoločného obstarávania vakcín pre krajinu. Na celom procese sa podieľal Výbor Európskej komisie pre spoločné obstarávanie vakcín a expertný tím Ministerstva zdravotníctva SR. Počas vyjednávaní o nákupe Slovensko môže časť vakcín dať do tzv. bazára, z ktorého si ich môže zakúpiť iný štát.