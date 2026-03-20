PIATKOVÁ KONTROLA: Až 61 vodičov nafúkalo
Policajti apelujú na všetkých vodičov, aby viedli vozidlá bez prítomnosti alkoholu či iných návykových látok a správali sa zodpovedne. Deklarujú, že v podobných kontrolách budú pokračovať.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Polícia počas piatkovej kontroly na Slovensku odhalila 61 vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu. Z toho 52 vodičom namerali hodnotu do jedného promile a deviatim nad jedno promile. U ďalších štyroch vodičov zistili prítomnosť inej návykovej látky. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Počas kontroly sme vykonali viac ako 23.000 dychových skúšok a 44 drogtestov. Naša akcia bola zameraná na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok pred alebo počas vedenia vozidla, a to u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel,“ priblížil Hájek.
Výsledky kontroly podľa hovorcu potvrdzujú, že zodpovednosť vodičov je kľúčová pre bezpečnosť na cestách. Aj nízka hladina alkoholu predstavuje riziko a môže ohroziť životy všetkých účastníkov premávky, dodal.
Policajti apelujú na všetkých vodičov, aby viedli vozidlá bez prítomnosti alkoholu či iných návykových látok a správali sa zodpovedne. Deklarujú, že v podobných kontrolách budú pokračovať.
„Počas kontroly sme vykonali viac ako 23.000 dychových skúšok a 44 drogtestov. Naša akcia bola zameraná na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok pred alebo počas vedenia vozidla, a to u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel,“ priblížil Hájek.
Výsledky kontroly podľa hovorcu potvrdzujú, že zodpovednosť vodičov je kľúčová pre bezpečnosť na cestách. Aj nízka hladina alkoholu predstavuje riziko a môže ohroziť životy všetkých účastníkov premávky, dodal.
Policajti apelujú na všetkých vodičov, aby viedli vozidlá bez prítomnosti alkoholu či iných návykových látok a správali sa zodpovedne. Deklarujú, že v podobných kontrolách budú pokračovať.