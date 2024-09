Piatkové rokovanie sa začalo správou o činnosti komisárky Stavrovskej

Bratislava 27. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piatkové rokovanie správou o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023. Materiál prišla do parlamentu predstaviť komisárka Zuzana Stavrovská.



Komisárka skonštatovala, že za minulý rok dostal úrad najviac individuálnych podnetov v celej jeho histórii. Doručených bolo 758 podnetov. Prišli od ľudí so zdravotným postihnutím, od ich príbuzných, ako aj od iných orgánov. Podľa komisárky to znamená, že títo ľudia sú si viac vedomí svojich ľudských práv a sú odhodlaní za ne bojovať.



Na preskúmanie podali ľudia 64 percent podaní. O poskytnutie poradenstva požiadalo 35 percent. Podnetov na zmenu legislatívy bolo jedno percento.



Na programe schôdze má parlament ešte viacero zväčša poslaneckých návrhov. V piatok poslanci nebudú hlasovať.