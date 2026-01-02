Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Slovensko

Piatok bude oblačný až zamračený, môže aj snežiť

Na snímke traktor odhŕňa sneh. Foto: TASR - Michal Svítok

Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5, na Orave, pod Tatrami a Horehroní okolo -2 stupne C.

Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Oblačno až zamračené a popoludní lokálne aj menej oblačnosti. Miestami, najmä v Žilinskom kraji, sneženie alebo snehové prehánky. Na severe a na horských priechodoch lokálne tvorba snehových jazykov.

Najvyššia denná teplota 0 až 5, na Orave, pod Tatrami a Horehroní okolo -2 stupne C.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -8 stupňov. Juhozápadný až západný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na severe ojedinele okolo 11 m/s (40 km/h), v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (55 km/h). Vo vysokých polohách búrlivý vietor až víchrica, spočiatku až silná víchrica.



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov -2 až -4 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 metrov -4 až -7 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 metrov -7 až -14 stupňov Celzia.
