Piatok bude polooblačný, na horách môže snežiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - V piatok jasno až polooblačno, zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Postupne polooblačno až oblačno a na severe výnimočne prehánky, od cca 1400 m snehové.

Najvyššia denná teplota 11 až 16, na Kysuciach, na Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 9 stupňov C.

Prevažne severný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h), na strednom Slovensku lokálne bezvetrie.

Predpokladané množstvo zrážok: Noc: Bez zrážok, cez deň: do 0,5 mm / nad 1500 m do 1 cm.


Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 8 až 4 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 4 až -1 stupeň C.

Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -7 stupňov C.
