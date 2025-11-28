Piatok bude polooblačný, ráno môže mrznúť

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -1 až -4 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.



Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -2 až -7 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.



Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty -2 až -6 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.





Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná 0 stupňov C.



Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná 0 stupňov C.



Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná -1 stupeň C.

Bratislava 28. novembra (TASR) - Piatok: Polooblačno až oblačno. Teploty -1 až 4 stupne C.Zdroj: meteo.sk