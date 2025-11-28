Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Slovensko

Piatok bude polooblačný, ráno môže mrznúť

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Teploty vystúpia na -1 až 4 stupne C.

Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Piatok: Polooblačno až oblačno. Teploty -1 až 4 stupne C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -1 až -4 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -2 až -7 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty -2 až -6 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.


Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná -1 stupeň C.



Zdroj: meteo.sk
.

