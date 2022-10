Piešťanský: Právna úprava nedostatočne postihovala kyberšikanu

Bratislava 31. októbra (TASR) - Doterajšia právna úprava nedostatočne postihovala prípady šikany, keď páchatelia využívali ako nástroj na ubližovanie informačné technológie digitálneho sveta. Pre TASR to vyhlásil Ján Piešťanský z advokátskej kancelárie Škubla & Partneri.



"Zavedenie právnej úpravy trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania je reakciou štátu na to, že k šikanovaniu či iným formám agresie môže dochádzať aj v digitálnom svete," vysvetlil.



Trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania zatiaľ v praxi ich advokátska kancelária neriešila. "Vzhľadom na to, že ide o relatívne nóvum našej trestnoprávnej úpravy, ani nemáme vedomosť o rozsiahlejšej súdnej praxi, ktorá by sa týkala predmetného trestného činu," doplnil.



V tejto súvislosti však spomenul prípad, v ktorom si muž vynucoval pozornosť bývalej priateľky zasielaním množstiev textových správ a vyhrážaním zverejnenia intímnych fotografií. "To viedlo k rozvoju dlhodobého emočného stresu a vyčerpania v nezdravom asymetrickom vzťahu, ktorému nedokázala bývalá priateľka čeliť," priblížil. V júni Okresný súd Humenné rozhodol, že muž je vinný z prečinu nebezpečného elektronického obťažovania.