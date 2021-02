Festival letectva zatiaľ počíta s májovým termínom

Piešťany 6. februára (TASR) – Slovenská letecká agentúra (SLA) pracuje na príprave nového ročníka Festivalu letectva Piešťany, aby sa mohol v prípade uvoľnenia opatrení proti ochoreniu COVID-19 v pôvodne plánovanom termíne 7. až 9. mája uskutočniť. Informuje o tom na webovej stránke podujatia. Vlaňajší ročník, ktorý mal byť rovnako v májovom termíne, pre pandémiu SLA zrušila.



Festival letectva Piešťany je súčasťou Airshow Slovakia 2021 spolu s Medzinárodnými dňami SIAF 2021. Organizátor pre podujatie na piešťanskom letisku pripravil viaceré novinky. "Ide o Aerosalón, kde chceme dať priestor tým, ktorí chcú vystaviť a ponúknuť služby v oblasti letectva, leteckého školstva, vzdelávania či výroby lietadiel," uviedol riaditeľ SLA Hubert Štoksa. Ďalšou je premiéra nočnej šou, ktorú chystali už pre ročník 2020. "Nočnú leteckú šou u nás fanúšikovia lietania doposiaľ nemali možnosť zažiť. Pozvanie do Piešťan prijali letci, ktorí sú na nočné letecké podujatia zvyknutí a vybavení potrebnou technikou. Predvedú svoje akrobatické kúsky doplnené svetelnými efektmi či svetlicami," uviedol už vlani Štoksa. Festival podporuje mesto Piešťany i Trnavský samosprávny kraj a v tomto roku má byť pripomienkou 76. výročia konca druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. "Samozrejme, ako organizátor počítame aj s tým, že v prípade zlej pandemickej situácie presunieme festivalový termín," doplnil.



Nultý ročník festivalu letectva sa uskutočnil na piešťanskom letisku v máji 2019, jeho predchodcom boli Národné letecké dni s podtitulom Dni národnej hrdosti s iných organizátorom. Konali sa na piešťanskom letisku štyrikrát po sebe do roku 2010 a prilákali desaťtisíce divákov. "Piešťanské letisko ukázalo, že dokáže dvakrát viac, ako sme si mysleli, má obrovský potenciál a obrovskú výzvu do budúcna," povedal Štoksa v závere nultého ročníka.