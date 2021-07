Pilip: Až 1,8 milióna ľudí vo svete je Slovákov alebo tu má korene

Bratislava 5. júla (TASR) - Slovensko si v pondelok pripomína Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa odhadov je až 1,8 milióna ľudí vo svete Slovákov alebo tu má svoje korene. Práve im patrí tento pamätný deň. Skonštatoval to predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Ján Pilip. Jeho vyjadrenie TASR poskytla Marie Stracenská z komunikačného oddelenia strany SaS.



"Na to, že je Slovensko päťmiliónovou krajinou, má veľmi početnú diaspóru po celom svete, podľa odhadov až 1,8 milióna ľudí vo svete sú Slováci alebo majú pôvod na Slovensku," skonštatoval Pilip. Zo Slovenska sa podľa jeho slov vysťahovali v rôznych migračných vlnách a z rôznych dôvodov.



"Teší nás, že obrovské množstvo z nich si udržiava a chce mať vzťah so Slovenskom ako svojou materskou krajinou," dodal s tým, že im v úrade pomáhajú pri udržaní slovenskosti, a to najmä u mladej generácie. "O to viac, že mnohí z nich majú záujem sa na Slovensko vrátiť, prípadne Slovensku pomôcť iným spôsobom," dodal.



Deň Slovákov žijúcich v zahraničí ako sviatok všetkých krajanov sa oslavuje od roku 1993.



V Sade Janka Kráľa v Bratislave ÚSŽZ organizuje pri tejto príležitosti stretnutie s kultúrnym programom. Predstavia sa na ňom podľa slov úradu hudobníci, speváci a folkloristi z radov krajanov. Zo stretnutia, ktoré sa uskutoční pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva, odvysiela úrad aj on-line prenos.