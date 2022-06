Pilot, ktorý viezol stovky ústavných činiteľov, ukončil kariéru

Bratislava 18. júna (TASR) - Kapitán Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR Stanislav Šikula, ktorý nalietal 20.000 hodín a na palube prepravil stovky ústavných činiteľov, má za sebou svoj posledný let. Z chorvátskeho Splitu priviezol v stredu (15.6.) do Bratislavy ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Kolegovia 65-ročnému pilotovi pred odchodom do dôchodku pripravili prekvapenie v podobe vodnej brány.



"Kapitán netušil, že jeho kolegovia z Leteckého útvaru MV SR pre neho chystajú prekvapenie, o ktoré požiadali hasičskú a záchrannú službu letiska. Nad lietadlom ho podvečer vítala vodná brána, ktorá je známym symbolom na letiskách vo svete, napríklad pri otváraní nových leteckých spojení," priblížilo Letisko Bratislava na sociálnej sieti. Pilota čakala pri lietadle aj jeho rodina, vrátane vnúčat.



Minister vnútra zaželal Šikulovi do ďalšieho života len to najlepšie a poďakoval mu za nalietané míle. "Pilotovanie lietadla je môj život a moja vášeň a dnes som mal pri pristávaní posledného letu kapitána, priznám sa, aj slzy v očiach. Ďakujem tiež hasičom a policajtom, ktorí dnes kapitánovi na letisku v Bratislave pripravili milé rozlúčkové privítanie," uviedol Mikulec na sociálnej sieti.