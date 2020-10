Pilotné testovanie dáva možnosť vylepšiť chyby, uviedli Petrák a Krúpa

Bratislava 24. októbra (TASR) - Pilotné testovanie najdotknutejších okresov na Orave a v Bardejove pred celoplošným testovaním Slovenska bol dobrý nápad, možno tak odsledovať chyby a nedostatky. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy sa na tom zhodli predseda brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (OĽANO) a podpredseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD). Zhodujú sa tiež, že kombinácia mierneho lockdownu s pretestovaním obyvateľov je najlepšia možnosť. Petrák podotkol, že zo všetkých zlých riešení je toto najmenej zlé.



"Vždy v prvom dni bývajú problémy a tieto problémy sa zvládli," pripustil Petrák s tým, že chce byť objektívny. Hovorí však o zlyhaniach pri zabezpečení dostatku zdravotníckeho materiálu. Tvrdí, že v mnohých prípadoch museli samosprávy suplovať úlohy štátu. Nemyslí si, že plošné testovanie bude možné v každej obci vzhľadom na potrebné priestory. Poukázal aj na zhoršujúce sa počasie, čo môže klásť nároky na trpezlivosť ľudí. Pri plošnom testovaní má však problém s antigénovými testami. Tie podľa neho nie sú dostatočne presné.



Krúpa reagoval tým, že nebolo možné nakúpiť na tento účel PCR testy, preto sa bude testovať dvakrát. Petrák pripustil že s použitím antigénových testov je dvojkolové celoplošné testovanie jediná možnosť. Obaja považujú za lepšie zachytiť tých najinfekčnejších občanov a izolovať ich. Krúpa verí, že zníženie mobility s testovaním prispejú k čo najskoršiemu návratu k normálnemu životu. "Tento obmedzený lockdown je ďaleko lepší, ako keby sa vypla komplet celá ekonomika," doplnil Petrák. Zároveň apeloval na občanov, že je zodpovedné dať sa testovať a starať sa aj o bezpečnosť a zdravie svojho okolia. "Epidémia sa šíri dnes extrémnym spôsobom," uviedol a upozornil na možný kolaps zdravotníctva.



V súvislosti s pilotným testovaním Krúpa skonštatoval, že bude dôležité ho vyhodnotiť, pozrieť sa na chyby a zamerať sa na ich odstránenie. Pripustil, že nie je dostatok zdravotníkov, no verí, že pri plošnom testovaní sa nájdu. Podotkol, že po 12 rokoch vlády Smeru-SD je zdravotníctvo na kolenách. Problémy vidí aj v tom, pod koho ktoré nemocnice spadajú a na ktorých zdravotníkov má štát dosah.



Petrák reagoval tým, že vláda má pol roka k dispozícii štátne hmotné rezervy a nemôže sa stále vyhovárať na predchádzajúce vlády. "Chýba zdravý rozum," uviedol s tým, že štát mal operatívne zapojiť všetky svoje orgány. Kritizoval, že na niektorých miestach už na začiatku testovania chýbal základný materiál.



Obaja ocenili zapojenie sa samospráv do testovania. Petrák pripomenul problémy pri ich dotovaní vzhľadom na dôsledky koronakrízy a opatrení. Poukázal na výpadky na daniach z príjmov fyzických osôb a ich nedostatočné krytie zo strany štátu. Hovorí, že ak sa na samosprávy presúva ťarcha, mali by byť dofinancované. Za nedostatočnú označil i pomoc podnikateľom spojenú aj s administratívnymi problémami. Krúpa deklaroval, že samosprávy určite dostanú pomoc. Kritika je podľa neho "ako cez kopirák" naprieč viacerými krajinami. Dodal, že vo vláde často narážali na legislatívne a byrokratické problémy.