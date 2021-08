Mladí môžu získať poznatky v novom projekte Protikorupčná akadémia

Bratislava 20. augusta (TASR) - Mladí vo veku od 17 do 28 rokov sa môžu zapojiť do pilotného trojmesačného projektu Protikorupčná akadémia. Jej cieľom je pripraviť ich na boj proti korupcii v meste, kde žijú. TASR o tom informovala Lucia Pazičová z Nadácie Zastavme korupciu.



Priblížila, že popri nadácii už päť rokov pôsobí Komunita Zastavme korupciu, ktorá združuje mladých ľudí z celého Slovenska. Aktivisti chodia na verejné zastupiteľstvá, sledujú verejné obstarávanie a šíria osvetu. Antikorupčné vedomosti tak podľa jej slov má šancu získať 25 vybraných uchádzačov.



"Cieľom Akadémie je odovzdať schopnosti a vedomosti mladým ľuďom, ktorým na našej krajine záleží. Miera korupcie sa totiž neodvíja len od toho, čo sa deje v parlamente. Dôležité je, čo sa deje na miestnych zastupiteľstvách v každom kúte Slovenska," doplnil koordinátor Komunity Zastavme korupciu a autor myšlienky Protikorupčnej Akadémie Matúš Lukačovič.



Počas troch mesiacov získajú uchádzači teoretické i praktické zručnosti. Odborníci v oblastiach, ako je verejná kontrola, investigatíva, ale aj komunikácia, tvorba projektu či kritické myslenie, si pre nich pripravia prednášky a workshopy. Pod dohľadom odborníkov si vyskúšajú realizovať vlastné projekty.



Akadémia svoje brány otvorí začiatkom októbra 2021. Výzva na prihlasovanie do programu je otvorená do 8. septembra 2021. Viac informácií ponúka nadácia na svojom webe.