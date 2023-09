Pirátska strana chce depolitizáciu štátnej správy či ochranu klímy

Bratislava 10. septembra (TASR) - Hlavnými piliermi volebného programu Pirátskej strany - Slovensko sú depolitizácia štátnej správy či legalizácia marihuany. Rovnako chce zastaviť odlev mladých ľudí do zahraničia. Piliermi jej programu sú tiež ochrana klímy či rovnosť práv pre všetkých. TASR o tom informoval Jakub Dušánek z tlačového oddelenia strany.



Prvým pilierom strany je depolitizácia štátnej správy. Ňou chce odstaviť "napojenie mafie na štruktúry štátu". Druhým pilierom je legalizácia marihuany. Strana to považuje za otázku slobody aj ekonomického rozvoja. "Otvoríme tým dvere k novým príležitostiam, zvýšime naše príjmy a uvoľníme tisíce pracovných miest," ozrejmila.



Strana chce tiež rovné práva pre všetkých. "Slovensko je miesto pre všetkých občanov, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo identitu," skonštatovala. Jej prioritou je tiež ochrana klímy. "Musíme urobiť všetko pre zastavenie klimatických zmien a ochranu zdravia a majetku našich občanov pred klimatickou zmenou," vyhlásila.



Posledným pilierom programu je zastavenie odlevu talentovaných mladých ľudí do zahraničia. "Urobíme Slovensko atraktívnym miestom pre talenty z celého sveta, kde budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a prispievať k našej budúcnosti," dodala strana.