Pirátska strana: Hamran konal v kauze so Šimkom správne

Bratislava 24. júla (TASR) - Pirátska strana - Slovensko považuje za správny postoj policajného prezidenta Štefana Hamrana v súvislosti s odchodom ministra vnútra Ivana Šimka. Zrelý na odvolanie je podľa nej poverený minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Strana to uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii. O situácii chce hovoriť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj premiérom Ľudovítom Ódorom.



Najvyšším ústavným činiteľom chce strana odprezentovať závažné skutočnosti nasvedčujúce, že štátny orgán mohol závažným spôsobom zneužiť svoju moc. Predsedníčka strany Zuzana Šubová tvrdí, že nie exminister vnútra Šimko, ale skupina podozrivých osôb za podpory určitej skupiny poslancov Národnej rady SR marila vyšetrovanie na Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a v rezorte pôdohospodárstva.



Šubová považuje za pochopiteľné, že ak polícia preveruje závažné podozrenia z korupcie pri vysokých úradníkoch, platí embargo na informácie z vyšetrovania. Ocenila postup Hamrana. "Jasne určil mantinely. To, že sa to nepáči 'našim ľuďom', je zrejmé aj z reakcie politických strán, hlavne opozičných," podotkla. Vyhlásila, že Bíreš je zrelý na odvolanie z vedenia ministerstva pôdohospodárstva. Argumentuje, že sa mal cez Šimka snažiť o stretnutie s Hamranom. Vidí za tým snahu získavať informácie o vyšetrovaní kauzy v jeho rezorte.



Pripomenula, že v súvislosti s možnou korupciou v rezorte pôdohospodárstva a PPA podala trestné oznámenie. Aj preto podľa vlastných slov čelí snahe viacerých osôb o diskreditáciu. Obáva sa zapojenia Slovenskej informačnej služby do celej kauzy. Šubová zároveň odmietla, že by sa stretávala s exministrom vnútra Romanom Mikulcom a expremiérom Igorom Matovičom (obaja OĽANO a priatelia).