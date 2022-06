Piršelová: Štát by mal pomôcť mestám k zelenej transformácii

Čižatice 17. júna (TASR) – Bez dostatočných odborných kapacít a zdrojov mestá nie sú schopné prijímať všetky potrebné kroky k zelenej transformácii dostatočne rýchlo. "Pomocnú ruku by tu mal podať štát a vytvárať vhodné podmienky pre hľadanie a implementáciu udržateľných zmien v našich mestách, a to v čo najkratšom čase," uviedla v piatok zakladateľka prvej klimatickej konferencie na Slovensku a ambasádorka Európskeho klimatického paktu Daniela Piršelová.



Predstavitelia samospráv podľa nej vidia, že sa kvalita života zásadne a citeľne mení. Je preto nevyhnutné, aby konali a rozhodovali s ohľadom na fakty o príčinách a následkoch klimatickej krízy vo všetkých oblastiach v území. "Tieto zmeny sa však nedajú realizovať bez dostatočných odborných a personálnych kapacít, či finančných zdrojov. A toto je zásadná výzva, ktorej samosprávy aj v tomto mimoriadne náročnom období čelia," konštatovala.



Európska komisia (EK) zverejnila koncom apríla zoznam 100 miest, ktoré sa zúčastnia misie zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a smart miest. Zo Slovenska sú medzi nimi Bratislava a Košice, ktoré sa zaviazali dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030.



Tzv. zelené opatrenia zavádza aj Košický samosprávny kraj (KSK), od roku 2018 realizuje Program obnovy krajiny zameraný na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Vytvoril tiež Adaptačnú stratégiu a ako prvá samospráva na Slovensku spracoval vlastnú Vodíkovú stratégiu pre využívanie vodíkových technológií. "Už teraz pracujeme na prvých projektoch, v rámci ktorých bude možné využívať vodík ako zelený zdroj energie, jednou z možností je aj využitie geotermálnej vody v Čižaticiach práve na výrobu vodíka. Aj takýmto spôsobom sa snažíme napĺňať záväzok, ktorý má Slovensko voči Európskej únii, a to dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050," povedal na brífingu v Čižaticiach predseda KSK Rastislav Trnka. Patrí taktiež k ambasádorom Európskeho klimatického paktu, ktorý zapája občanov a komunity do opatrení v oblasti klímy.



Zástupcom podnikateľského sektora v Košiciach je Inštitút klimatickej neutrality, ktorý prináša túto tému do fungovania samospráv aj podnikov a propaguje environmentálne zodpovedné a udržateľné iniciatívy korporátneho sektora. "Zelená transformácia ekonomiky si vyžaduje aj zmenu prístupu samospráv k podnikaniu. Tým však chýbajú informácie, údaje aj nástroje, pomocou ktorých by jednotlivé opatrenia mohli realizovať. Zelenú transformáciu zvládnu len v spolupráci s obyvateľmi a firmami, bez toho to nebude možné," priblížil zakladateľ inštitútu a ďalší ambasádor Európskeho klimatického paktu Rastislav Amrich.