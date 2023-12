Piško z Transparency: Najväčšia výzva? Obrana princípov právneho štátu

Bratislava 30. decembra (TASR) - Za jednu z najväčších výziev pre občiansku spoločnosť považuje Transparency International Slovensko (TIS) obranu princípov právneho štátu, transparentnosti a protikorupčných nástrojov, ktoré sú vzhľadom na konanie vlády výrazne ohrozené. Pre TASR to uviedol riaditeľ TIS Michal Piško.



Poukázal na to, že rok 2023 začínalo Slovensko s historicky najlepším postavením v globálnom rebríčku vnímania korupcie CPI zostavovanom každoročne centrálou Transparency International. Zo 180 hodnotených krajín skončilo na 49. mieste. "Hneď začiatok roka však bol poznačený pádom vlády a politickou krízou, bolo preto jasné, že ďalšie možnosti napredovania aj v oblasti boja s korupciou už budú len limitované," podotkol.



Výrazným medzníkom boli podľa neho predovšetkým septembrové parlamentné voľby, ktoré priniesli zmenu smerovania v mnohých kľúčových oblastiach vrátane viacerých krokov oslabujúcich právny štát. "Medzi také patria napríklad čistky v polícii pri nerešpektovaní zákona, expresné rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, snaha o obmedzenie ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, znižovanie trestov za korupciu a ekonomickú trestnú činnosť či priame politické výmeny na množstve úradov," priblížil. Kritizoval zámer prijímať mnohé legislatívne návrhy v skrátenom legislatívnom konaní.



Za doterajším zlepšovaním sa Slovenska v globálnom rebríčku vnímania korupcie bolo podľa Piška predovšetkým pokračujúce úsilie polície a prokuratúry pri odhaľovaní a stíhaní korupcie a zneužívania moci vrátane vplyvných ľudí a exponovaných prípadov. "Práve toto úsilie je však vzhľadom na výmeny v polícii, rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či znižovanie trestov za korupciu výrazne ohrozené," podotkol. TIS vníma za rizikové aj zámery vlády v oblasti právneho štátu. "A to aj vzhľadom na vágne, neambiciózne či priam škodlivé zámery z jej programového vyhlásenia," dodal Piško.