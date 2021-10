Písomná časť výberového konania na post šéfa NCZI bude v stredu

Bratislava 18. októbra (TASR) - Písomná časť výberového konania na post generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa uskutoční v stredu (20. 10.). Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Do výberového konania sa prihlásilo 11 kandidátov.



"Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s realizovaným výberovým konaním na obsadenie miesta generálneho riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií odoslalo v zmysle zákonnej úpravy pozvánky všetkým 11 uchádzačom na výberové konanie, ktoré prebehne vo viacerých etapách s ohľadom na informácie uverejnené vo výberovom konaní," informovala.



Na otázku TASR, kto bude tvoriť výberovú komisiu, ministerstvo zdravotníctva odpovedalo, že bude zložená zo zástupcov MZ SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradu vlády SR, Inštitútu zdravotníckych analýz, zástupcu zamestnancov NCZI, Slovensko.digital, Nadácie zastavme korupciu a IT Asociácie Slovenska.



Rezort zdravotníctva vyhlásil výberové konanie 30. augusta. Ministerstvo avizovalo, že uchádzači absolvujú písomné testy, realizovať sa môžu aj online formou. Úspešných uchádzačov čaká aj verejné vypočutie.



Tarifný plat pre takúto pozíciu je 1373 eur, predpokladaný funkčný plat je vo výške 6000 eur.