Písomnú maturitu z matematiky absolvuje 4785 maturantov
Týždeň písomných maturít v utorok (10. 3.) otvorili externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu (11. 3.) maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Písomnú maturitu z matematiky absolvuje vo štvrtok 4785 žiakov. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Pre prvákov, ktorí na strednú školu nastúpia budúci rok, už bude maturita z tohto predmetu povinná.
Povinná maturita z matematiky bude dvojúrovňová. Týkať sa bude gymnázií, stredných priemyselných škôl a vybraných stredných škôl odborného zamerania. Pre konzervatóriá, športové školy či obchodné akadémie povinná nebude. Žiakov čaká od školského roka 2030/2031.
Tohtoročný maturitný týždeň sa uzavrie v piatok (13. 3.). Žiaci budú písať testy a slohové práce zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry zo škôl národnostných menšín. „Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude obe časti skúšky písať viac ako 1600 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 17 maturantov,“ uviedlo ministerstvo.
Týždeň písomných maturít v utorok (10. 3.) otvorili externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu (11. 3.) maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka. V tomto školskom roku je prihlásených na maturitnú skúšku vyše 42.000 žiakov.
