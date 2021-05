Ministerstvo chce predstaviť medzinárodne uznávané tlačivo o očkovaní

Bratislava 17. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne intenzívne pracuje na univerzálnom tlačive, ktoré človek dostane po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a ktoré bude aj medzinárodne uznávaným dokladom. Na otázku TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Priblížila, že konkrétne riešenie by mali predstaviť v najbližších dňoch.



"Aktuálne v prípade, ak niekto potrebuje vycestovať do povolených krajín, prosíme, aby kontaktoval svojho všeobecného lekára a požiadal ho o potvrdenie očkovania do Medzinárodného očkovacieho preukazu," povedala.



Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) v tejto súvislosti v pondelok ráno informovala, že na Slovensku sa zvyšuje počet občanov, ktorí nie sú zaočkovaní, ale chcú podvodným spôsobom získať potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19.