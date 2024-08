Bratislava 17. augusta (TASR) - Plastové obaly z potravy pre zvieratá triedi približne 39 percent ľudí, konzervy a hliníkové obaly 34 percent. Uviedla to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak na základe výsledkov prieskumu, ktorý realizovala v máji tohto roka.



"Miera triedenia týchto produktov medzi celkovou populáciou je síce nižšia, ale to len z toho dôvodu, že zvieratká v domácnosti nechovajú všetci ľudia. Neznamená to však, že by sme sa nemali v triedení aj ďalej zlepšovať. Triedenie odpadov je nevyhnutné na znižovanie nášho dosahu na životné prostredie, lebo len správne vytriedený odpad môže byť zrecyklovaný," povedala riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.



Organizácia poukázala, že produkty pre psov a mačky sa balia do rôznych druhov obalov. Suché krmivo, napríklad granule, je najčastejšie balené do plastového obalu, mokré krmivo býva v konzervách alebo hliníkových obaloch. Nájdu sa však aj také krmivá a ďalšie produkty, ktoré sú balené do kombinácie viacerých druhov obalov, napríklad do papiera a plastu. Kretter dodala, že ak tieto obaly skončia v čiernych kontajneroch, odchádzajú na skládku, kde sa stanú trvalou záťažou pre životné prostredie.



"Obaly z produktov pre zvieratá musia byť správne vytriedené, aby sme minimalizovali negatívny dosah na životné prostredie. Napríklad medzi obalmi z potravy pre zvieratá dominujú plastové a kovové obaly," vysvetlila Kretter.



Triedenie plastových a kovových obalov sa môže v jednotlivých mestách a obciach líšiť. V niektorých obciach sa plasty a kovy triedia zvlášť do osobitných nádob, do žltého kontajnera alebo vreca plastový odpad a do červeného kovový. V iných sa triedia spolu do žltej nádoby. "Všetky obaly by preto mali byť vždy vytriedené podľa pravidiel triedenia v príslušnom meste alebo obci," podotkla Kretter.



Upozorňuje na to, že pri triedení vždy treba oddeliť od seba, čo sa oddeliť dá, a odpad nie je potrebné umývať. "Stačí, ak ho zbavíme obsahu. Pri recyklácii sa vyčistí," poznamenala Kretter.